Советы юриста: ЧСИ взыскал чужой долг, что делать?

Специалисты юридической клиники "Каспийский" рассказали, что нужно делать, если судебный исполнитель взыскал с вас чужой долг, сообщает Zakon.kz.

С меня взыскали сумму по исполнительному производству по адресу, в котором я уже не прописана с 2015 года. То есть, мне навязали долг нынешних владельцев. Обязан ли был судебный исполнитель уведомить меня или хотя бы удостовериться в том, что я прописана по этому адресу? – спросила казахстанка.

По словам специалистов, ст.29 закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусматривает, что стороны исполнительного производства обязаны в течение трех рабочих дней письменно сообщить судебному исполнителю о перемене своего адреса во время ведения исполнительного производства.

При отсутствии такого сообщения повестка или извещение посылаются по последнему известному судебному исполнителю адресу и считаются доставленными и при условии, если адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

В данном случае прежде всего необходимо выяснить, почему судебный пристав считает вас должником, по какому исполнительному листу какой судебный пристав вынес постановление, является ли взыскание или арест денежных средств следствием технических ошибок в исполнительном листе и в постановлении либо причиной стали иные обстоятельства. Эта информация необходима для подачи жалобы на неправомерное взыскание или арест денежных средств. специалисты юридической клиники "Каспийский"

Затем нужно будет обратиться с жалобой на неправомерное взыскание или арест средств к руководителю судебного пристава, в прокуратуру или суд по месту нахождения пристава.

Также можно узнать в отделении банка или по его горячей линии, на основании какого постановления пристава и исполнительного листа были арестованы или списаны денежные средства с вашего счета.

Для этого необходимо получить в отделении или по электронной почте, указанной в договоре с банком, копии постановления пристава и исполнительного листа. Проблем с получением этой информации быть не должно. В случае отказа или задержки придется подать в банк официальный запрос о предоставлении копий документов и сведений, на основании которых осуществлено списание. специалисты юридической клиники "Каспийский"

По словам юристов, запрос с отметкой о его вручении банку может понадобиться в дальнейшем для подтверждения уважительности причин пропуска срока на обжалование постановления судебного пристава или судебного акта.