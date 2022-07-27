Россия передала Казахстану тесты для выявления оспы обезьян

Фото: pixabay

Казахстан, Армения, Узбекистан и Туркменистан в числе стран, которым Россия передала тест-системы для выявления оспы обезьян. Они были произведены Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает Zakon.kz.

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