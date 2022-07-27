Россия передала Казахстану тесты для выявления оспы обезьян
Фото: pixabay
Казахстан, Армения, Узбекистан и Туркменистан в числе стран, которым Россия передала тест-системы для выявления оспы обезьян. Они были произведены Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает Zakon.kz.
Согласно данным публикации РИА Новости, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.
Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, среди населения 81 страны мира зарегистрировано около 18 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.
Что предпримут в Казахстане, если выявят oспу обезьян
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На сегодня в Казахстане случаи заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрированы. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других государств, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется.Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК
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