Назначены новые главы департаментов КНБ и Погранслужбы
Назначены руководители территориальных органов КНБ:
ДКНБ по Абайской области – Валениязов Бахытжан Сырымович;
ДКНБ по Алматинской области – Ибраев Рустам Жиянович;
ДКНБ по Карагандинской области – Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;
ДКНБ по Восточно-Казахстанской области – Кокумбаев Ринат Тулеуханович;
ДКНБ по Улытауской области – Укенов Саламат Хамитович;
ДКНБ по Жетысуской области – Наймантаев Алмас Тлепбергенович;
ДПС по Восточно-Казахстанской области – Рахимов Серик Гарипович;
ДПС по Туркестанской области – Жумадилов Мадияр Бекдаирович;
ДПС по Кызылординской области – Аимбетов Айдар Аканович;
ДПС по Атырауской области – Абесов Адиль Нурсагатулы;
ДПС по Жетысуской области – Нарбаев Марат Кунанбаевич;
ДПС по Абайской области – Жуманов Санат Маратович.
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