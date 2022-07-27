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Назначены новые главы департаментов КНБ и Погранслужбы

Назначены новые руководители территориальных органов КНБ: Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о назначении руководителей территориальных органов КНБ, передает Zakon.kz.

Назначены руководители территориальных органов КНБ:

  • ДКНБ по Абайской области – Валениязов Бахытжан Сырымович;

  • ДКНБ по Алматинской области – Ибраев Рустам Жиянович;

  • ДКНБ по Карагандинской области – Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;

  • ДКНБ по Восточно-Казахстанской области – Кокумбаев Ринат Тулеуханович;

  • ДКНБ по Улытауской области – Укенов Саламат Хамитович;

  • ДКНБ по Жетысуской области – Наймантаев Алмас Тлепбергенович;

  • ДПС по Восточно-Казахстанской области – Рахимов Серик Гарипович;

  • ДПС по Туркестанской области – Жумадилов Мадияр Бекдаирович;

  • ДПС по Кызылординской области – Аимбетов Айдар Аканович;

  • ДПС по Атырауской области – Абесов Адиль Нурсагатулы;

  • ДПС по Жетысуской области – Нарбаев Марат Кунанбаевич;

  • ДПС по Абайской области – Жуманов Санат Маратович.

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