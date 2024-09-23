Департамент КНБ Туркестанской области наделят новыми функциями

Комитет национальной безопасности подготовил изменения и дополнения в положение о территориальных органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в Положение о Департаменте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Туркестанской области дополнены новые функции:

проводить специальную проверку сотрудников департамента;

привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников;

вести учет объявленных предостережений;

осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в департаменте;

организовывать и нести боевое дежурство в департаменте;

организовывать и нести боевую службу в департаменте;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами РК, актами президента РК и председателя КНБ.

Кроме того, в новой редакции изложены следующие функции:

участвовать в обеспечении безопасности президента РК и других охраняемых лиц;

проводить обязательную специальную проверку граждан РК, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального банка РК и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности, в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством РК;



осуществлять психолого-социологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности департамента.



Как пояснили в КНБ, законом об органах национальной безопасности РК предусмотрена обязанность по организации боевого дежурства и боевой службы в ОНБ, кроме того, указом президента РК от 13 марта 2024 года внесены изменения и дополнения в права и обязанности Комитета национальной безопасности РК в части проведения специальной проверки сотрудников и военнослужащих ОНБ; привлечения граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников; осуществления психолого-социологического обеспечения оперативно-служебной деятельности ОНБ; ведения учета объявленных предостережений; осуществления работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в ОНБ; проведения специальной проверки граждан и участия в обеспечении безопасности охраняемых лиц.

В связи с чем и вносятся указанные дополнения и изменения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 октября.