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Законодательство РК

Департамент КНБ Туркестанской области наделят новыми функциями

Департамент КНБ Туркестанской области наделят новыми функциями, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:31 Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности подготовил изменения и дополнения в положение о территориальных органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в Положение о Департаменте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Туркестанской области дополнены новые функции:

  • проводить специальную проверку сотрудников департамента;
  • привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников;
  • вести учет объявленных предостережений;
  • осуществлять работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в департаменте;
  • организовывать и нести боевое дежурство в департаменте;
  • организовывать и нести боевую службу в департаменте;
  • осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами РК, актами президента РК и председателя КНБ.

Кроме того, в новой редакции изложены следующие функции:

  • участвовать в обеспечении безопасности президента РК и других охраняемых лиц;
  • проводить обязательную специальную проверку граждан РК, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступающих на государственную службу после ее прекращения, а также претендующих на занятие должности судьи, служащего Национального банка РК и его ведомств, служащего уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, авиационного инспектора уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющего контрольные и надзорные функции в области авиационной безопасности, в случаях, пределах и порядке, которые установлены законодательством РК;
  • осуществлять психолого-социологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности департамента.

Как пояснили в КНБ, законом об органах национальной безопасности РК предусмотрена обязанность по организации боевого дежурства и боевой службы в ОНБ, кроме того, указом президента РК от 13 марта 2024 года внесены изменения и дополнения в права и обязанности Комитета национальной безопасности РК в части проведения специальной проверки сотрудников и военнослужащих ОНБ; привлечения граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников; осуществления психолого-социологического обеспечения оперативно-служебной деятельности ОНБ; ведения учета объявленных предостережений; осуществления работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в ОНБ; проведения специальной проверки граждан и участия в обеспечении безопасности охраняемых лиц.

В связи с чем и вносятся указанные дополнения и изменения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 октября.

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