Почему Минздрав перестал публиковать статистику по смертности от коронавируса

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Вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник озвучил данные по смертности от коронавирусной инфекции с начала года, передает корреспондент Zakon.kz.

За прошедшие шесть месяцев от коронавируса в стране умерли 785 человек. Основное количество в январе – феврале, когда была большая нагрузка. Так, в январе умерли 311 человек, в феврале – 411, в марте – 54 пациента, в апреле – три, в мае – три, в июне – один, в июле – два человека. Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник Главный государственный санврач страны Айжан Есмагамбетова объяснила, почему Минздрав перестал публиковать статистику по смертности от коронавируса. Во-первых, у нас превалирует «омикрон-штамм», который характеризуется очень низкой смертностью и легким течением. Во-вторых, начиная с июня у нас регистрируются единичные случаи смертности от COVID-19, поэтому давать ежедневно нет необходимости. Айжан Есмагамбетова Ранее стало известно, какие вакцины от коронавируса остались в Казахстане. Читайте также Поставщики отказывают – Минздрав про платную вакцинацию зарубежными вакцинами Оспа обезьян: к какой группе риска относится Казахстан Когда могут ввести коронавирусные ограничения на госгранице Казахстана

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