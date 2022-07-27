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Почему Минздрав перестал публиковать статистику по смертности от коронавируса

коронавирус, больница Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник озвучил данные по смертности от коронавирусной инфекции с начала года, передает корреспондент Zakon.kz.
За прошедшие шесть месяцев от коронавируса в стране умерли 785 человек. Основное количество в январе – феврале, когда была большая нагрузка. Так, в январе умерли 311 человек, в феврале – 411, в марте – 54 пациента, в апреле – три, в мае – три, в июне – один, в июле – два человека.Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник

Главный государственный санврач страны Айжан Есмагамбетова объяснила, почему Минздрав перестал публиковать статистику по смертности от коронавируса.

Во-первых, у нас превалирует «омикрон-штамм», который характеризуется очень низкой смертностью и легким течением. Во-вторых, начиная с июня у нас регистрируются единичные случаи смертности от COVID-19, поэтому давать ежедневно нет необходимости.Айжан Есмагамбетова

Ранее стало известно, какие вакцины от коронавируса остались в Казахстане.

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COVID-19 Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
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