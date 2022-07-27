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Автобус загорелся в Нур-Султане

автобус загорелся в Нур-Султане Фото: пресс-служба МЧС РК
В Нур-Султане на пересечении улиц Керей-Жанибек хандар и Туркестан загорелся автобус, передает Zakon.kz.
27 июля в 14:45 пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о том, что по ул. Керей-Жанибек хандар и ул. Туркестан горит автобус. По прибытии пожарных установлено, что горит двигательный отсек маршрутного автобуса. Пожар ликвидирован в 14:58.Пресс-служба МЧС РК

в Нур-Султане загорелся автобус

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет.

В тушении были задействованы пять человек личного состава и единица техники ДЧС Нур-Султана.

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