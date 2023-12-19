Автобус врезался в столб в Астане

19 декабря в Астане на пересечений улиц Тұран и Керей Жәнібек хандар автобус врезался в столб, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП города, 22-летний водитель транспортного средства Ravon Nexia при повороте направо заранее не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, из-за чего создал аварийную ситуацию, вынудив водителя автомашины изменить направление движения. В результате водитель автомашины "Голаз 5241110" (автобус), допустил наезд на опору камеры ЦОУ.

"В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка", – говорится в сообщении.

В отношении водителя Ravon Nexia возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 610 КРКоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Департамент полиции города Астаны предупреждает водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло массовое ДТП с тремя автобусами.