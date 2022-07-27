Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Свыше 364 млрд тенге поступило в госбюджет из Бостандыкского района Алматы

Свыше 364 млрд тенге поступило за 1 полугодие 2022 года в госбюджет Фото: freepik
Сегодня, 27 июля 2022 года, руководитель Управления государственных доходов по Бостандыкскому району Абай Али Сембекович провел встречу с жителями Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

В начале мероприятия Абай Али Сембекович акцентировал внимание на особенностях района и отдельно остановился на его показателях за последние полгода.

Всего за первое полугодие 2022 года обеспечено поступлений в государственный бюджет 364 835 348 тыс. тенге.

Поступления возросли на 39% к уровню прошлого года, или на 103 187 948 тыс. тенге, то есть темп составил 139%. Тем самым УГД по Бостандыкскому району обеспечил 23% налогов в бюджет города.

Динамичные налоговые поступления позволили перевыполнить прогнозные показатели за первое полугодие 2022 года на 116%. То есть при прогнозе 315 157 057 тыс. тенге в бюджет поступило на 49 678 291 тыс. больше.

Кроме того, в рамках встречи были рассмотрены вопросы налога на транспортные средства и имущество, физических лиц, всеобщего декларирования и т.д.

В ходе встречи Абай Али Сембекович ответил на вопросы жителей Бостандыкского района. Также для них было проведено анонимное анкетирование, чтобы в дальнейшем улучшить качество услуг органов госдоходов.

Необходимо отметить, что в совещании приняла участие сотрудник Управления контроля в сфере государственной службы Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы города Алматы Сарина Анэль Максутовна.

Читайте также

Тарифы на коммунальные услуги временно снизили в 12 регионах Казахстана

Доллар еще немного подорожал на торгах, а рубль подешевел

По тенговому депозиту можно заработать до 16%

Айсулу Омарова
Алматы Бостандыкский район
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
возможности Алматинского метрополитена и его развитие
Метро в Алматы убыточно: что еще мы не знали о подземке
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления