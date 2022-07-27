Свыше 364 млрд тенге поступило в госбюджет из Бостандыкского района Алматы

Сегодня, 27 июля 2022 года, руководитель Управления государственных доходов по Бостандыкскому району Абай Али Сембекович провел встречу с жителями Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

В начале мероприятия Абай Али Сембекович акцентировал внимание на особенностях района и отдельно остановился на его показателях за последние полгода.

Всего за первое полугодие 2022 года обеспечено поступлений в государственный бюджет 364 835 348 тыс. тенге.

Поступления возросли на 39% к уровню прошлого года, или на 103 187 948 тыс. тенге, то есть темп составил 139%. Тем самым УГД по Бостандыкскому району обеспечил 23% налогов в бюджет города.

Динамичные налоговые поступления позволили перевыполнить прогнозные показатели за первое полугодие 2022 года на 116%. То есть при прогнозе 315 157 057 тыс. тенге в бюджет поступило на 49 678 291 тыс. больше.

Кроме того, в рамках встречи были рассмотрены вопросы налога на транспортные средства и имущество, физических лиц, всеобщего декларирования и т.д.

В ходе встречи Абай Али Сембекович ответил на вопросы жителей Бостандыкского района. Также для них было проведено анонимное анкетирование, чтобы в дальнейшем улучшить качество услуг органов госдоходов.

Необходимо отметить, что в совещании приняла участие сотрудник Управления контроля в сфере государственной службы Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы города Алматы Сарина Анэль Максутовна.