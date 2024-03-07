В Бостандыкском районе Алматы появится новая школа

На территории Бостандыкского района до начала нового учебного года завершится строительство школы на 1100 мест. Об этом сказал глава города Ерболат Досаев на встрече с жителями района, сообщает Zakon.kz.

Кроме строительства учебных зданий, во втором квартале 2024 года начнутся работы по сейсмоусилению школы №73 и строительству пристройки нового корпуса на 450 мест. Продолжается капремонт школ №10, №70 и гимназии №138.

"Работы завершат до начала нового учебного года. В рамках национального проекта "Комфортная школа" при поддержке проектного офиса акимата Алматы продолжается строительство трех новых школ: по ул. Егизбаева на 2500 мест, по ул. Розыбакиева на 1500 мест, по ул. Кожабекова на 2000 мест с завершением работ до конца 2024 года".

Ерболат Досаев напомнил, что в 2023 году в Бостандыкском районе завершили строительство пристроек к школе №65 на 300 ученических мест и к Специальной коррекционной школе-интернату №9 на 120 мест. В декабре прошлого года капитальный ремонт проведен в гимназии №145.

На встрече аким Алматы рассказал, где в городе планируют ремонтировать инженерные сети.