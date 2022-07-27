Как будут выявлять поддельные паспорта вакцинации, рассказали в Минздраве

Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК анонсировала меры против подделки паспортов вакцинации от коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Есть взаимопризнание паспортов вакцинации с 35 странами. Что касается подложных паспортов вакцинации, в принципе, мы такую статистику ежедневно не ведем – сколько выявлено, сколько привлечено к ответственности. Но мы ведем работу на системном уровне, чтобы этого не допускать. Вице-министр здравоохранения – главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова

Так, по ее словам, медорганизации лишены права удалять записи. Делать это могут теперь только после рассмотрения в Управлении здравоохранения.

Также в планах для минимизации рисков фальсификации паспортов вакцинации использовать цифровые технологии.

Когда деньги переводим с карточки, нам приходит сообщение с кодом для подтверждения, что эту операцию проводим действительно мы. Точно такую же функцию мы планируем ввести в наши информационные системы, когда приходит человек на вакцинацию. То есть ему будет приходить СМС-сообщение с кодом, и он будет обязан назвать этот код медработнику, чтобы его данные ввести. Без пациента никакие данные в этом случае вводиться не будут. Айжан Есмагамбетова

По ее словам, на сегодня налажена обратная связь в вакцинированными.