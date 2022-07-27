Как будут выявлять поддельные паспорта вакцинации, рассказали в Минздраве
Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК анонсировала меры против подделки паспортов вакцинации от коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
Есть взаимопризнание паспортов вакцинации с 35 странами. Что касается подложных паспортов вакцинации, в принципе, мы такую статистику ежедневно не ведем – сколько выявлено, сколько привлечено к ответственности. Но мы ведем работу на системном уровне, чтобы этого не допускать.Вице-министр здравоохранения – главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова
Так, по ее словам, медорганизации лишены права удалять записи. Делать это могут теперь только после рассмотрения в Управлении здравоохранения.
Также в планах для минимизации рисков фальсификации паспортов вакцинации использовать цифровые технологии.
Когда деньги переводим с карточки, нам приходит сообщение с кодом для подтверждения, что эту операцию проводим действительно мы. Точно такую же функцию мы планируем ввести в наши информационные системы, когда приходит человек на вакцинацию. То есть ему будет приходить СМС-сообщение с кодом, и он будет обязан назвать этот код медработнику, чтобы его данные ввести. Без пациента никакие данные в этом случае вводиться не будут. Айжан Есмагамбетова
По ее словам, на сегодня налажена обратная связь в вакцинированными.
Если раньше поздравляли с вакцинацией, то сейчас введена дополнительно функция о том, что если человек не получал вакцину, он мог обратиться по номеру 1414 или Telegram-бот ОСМС. Тогда эти факты попадают туда, и там они начинают расследоваться. И если они носят системный характер, то, естественно, будет передача в соответствующие органы, так как это подлог, если это факты, связанные с техническими моментами, то это уже оргмеры. Главный санврач Казахстана
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