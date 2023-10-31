Чем отравились дети в Актау, рассказали в Минздраве

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о происхождении средства от клопов, от которого пострадали дети в Актау 27 октября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила главный санврач, в настоящее время состояние всех пострадавших от дезинсекционных средств стабильно. Никто в условиях стационара сегодня лечение не получает.

"Во втором случае было использовано средство для дезинфекции, которое вообще используется в сельском хозяйстве и его категорически нельзя применять в жилых домах. Соответственно, использование этого средства по вентиляции привело к тому, что соседи с верхнего этажа отравились". Айжан Есмагамбетова

Первый случай отравления произошел 21 октября. Из–за нарушения санитарных норм при дезинсекции одной из квартир в Актау пострадали семь человек. Два пострадавших, дети младше трех лет, умерли в результате отравления. По этому факту идет досудебное расследование.

Второй случился чуть позже. 27 октября в Актау произошла аналогичная ситуация: при травле клопов отравились пять человек, в том числе трое малолетних детей.

На брифинге Айжан Есмагамбетова напомнила, что в связи с участившимися случаями использования небезопасных средств для дезинсекции вводится лицензирование этой деятельности.

"Действительно, вводится лицензирование этой деятельности. Хочу отметить, что до 2007 года вообще эта деятельность лицензировалась. С 2007 года лицензирование было отменено. Но вот теперь, учитывая последние несколько лет, когда ежегодно регистрировались такие случаи отравления, мы в рамках закона "О биобезопасности" ввели эту норму". Айжан Есмагамбетова

Она уточнила, что данная норма вступает в силу с 1 июля 2024 года. Согласно норме в Кодексе об административных правонарушениях теперь предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности.

"Ответственность разделяется в зависимости от того, кому предъявляются, так скажем, эти требования. Если это физические лица, то это 15 МРП. Если это субъекты малого предпринимательства – 45, среднего – 80 и так далее по возрастающей, самое большое – это субъекты крупного предпринимательства – 150. То есть осуществление этой деятельности без лицензии несет адмответственности. Будем устанавливать безопасность". Айжан Есмагамбетова

Ранее сообщалось, что прокуратура Мангистауской области и уполномоченные органы проведут разъяснительную работу среди жителей региона после двух отравлений детей в результате травли клопов. Нарушителям грозят реальные сроки.

Кроме того, надзорный орган держит на контроле расследование двух уголовных дел, связанных с отравлением детей средствами против клопов в Актау.

В надзорном ведомстве напомнили, что за реализацию дезинфицирующих средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по ст. 463 КоАП РК. При отравлении людей либо смерти двух и более лиц предусмотрена уголовная ответственность по ст. 304 УК РК (наказание – до 10 лет лишения свободы).

