Мужчина бросился под КАМАЗ: в полиции Атырау рассказали подробности

Фото: пресс-служба МВД РК

В Казнете распространяют видео, на кадрах которого мужчина угрожает ножом сотрудникам полиции, а затем бросается под грузовик. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: