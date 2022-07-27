Мужчина бросился под КАМАЗ: в полиции Атырау рассказали подробности
Фото: пресс-служба МВД РК
В Казнете распространяют видео, на кадрах которого мужчина угрожает ножом сотрудникам полиции, а затем бросается под грузовик. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей, сообщает Zakon.kz.
По данным региональной полиции, инцидент произошел 25 июля.
Стражи порядка отмечают, что местный житель 1988 года рождения пытался свести счеты с жизнью.
Он кухонным ножом ранил себя в шею. Сотрудники полиции пытались остановить мужчину, но он бросился под колеса проезжавшего мимо КАМАЗа. Его госпитализировали.Пресс-служба ДП Атырауской области
По данному факту, как уточнили в полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РК.
Проводятся следственные действия.
В областном управлении здравоохранения заявили, что мужчина находится под наблюдением врачей.
Доставлен в областную больницу с диагнозом: закрытый перелом надколенника, краевой перелом наружного мыщелка правой бедренной кости без смещения, множественная резаная рана шейного области. Пресс-служба УЗ Атырауской области
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