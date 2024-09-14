В Актау мужчина воткнул в себя нож и выпрыгнул из окна
Фото: Zakon.kz
В Казнете 14 сентября распространяется видео, на котором мужчина с ножом в животе прыгает из окна. После падения мужчина не выжил, сообщает Zakon.kz.
На кадрах он говорит: "Я этого преступления не совершал".
Это происшествие Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области.
"Начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства. Полицией проводится расследование. Выясняются все обстоятельства происшествия", – рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что ведутся все необходимые следственные мероприятия.
Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы девочка совершила суицид, сбросившись из окна 13-го этажа.
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