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В Актау мужчина воткнул в себя нож и выпрыгнул из окна

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 00:14 Фото: Zakon.kz
В Казнете 14 сентября распространяется видео, на котором мужчина с ножом в животе прыгает из окна. После падения мужчина не выжил, сообщает Zakon.kz.

На кадрах он говорит: "Я этого преступления не совершал".

Это происшествие Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области.

"Начато досудебное расследование по факту доведения до самоубийства. Полицией проводится расследование. Выясняются все обстоятельства происшествия", – рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что ведутся все необходимые следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы девочка совершила суицид, сбросившись из окна 13-го этажа.

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