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В Минэнерго назвали причину аварии на НПЗ в Атырау

Авария на НПЗ в Атырау — Минэнерго озвучило причины Фото: pixabay
В Министерстве энергетики РК озвучили причину аварийной остановки нефтеперерабатывающего завода в Атырау, передает Zakon.kz.

В распространенном сообщении говорится, что 27 июля 2022 года в 18:08 по причине неблагоприятных погодных условий в Атырауской области (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы» (ВЛ на балансе АО «Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана» (КТК-К)).

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Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО «КТК-К» на 16 МВт. Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий. Отключились линии связи электростанции «Karabatan Utility Solution» с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля. Пресс-служба Минэнерго РК

В настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.

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