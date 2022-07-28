Слабое рукопожатие может быть признаком проблем со здоровьем - ученые

Ученые заявили, что слабое рукопожатие может быть признаком проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Специалисты из Венского университета в Австрии информируют о том, что сила хвата кистей рук при рукопожатии может подсказать состояние организма человека. В частности, сообщается, что чрезмерно слабое рукопожатие может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.

Специалисты провели эксперимент: пациенты сжимали динамометр одной рукой, эти данные заносились в протокол, где были собраны показатели возраста, роста, веса и данные по имеющимся у них заболеваниям.

В исследовании участвовали 8156 женщин и мужчин в возрасте 50—80 лет. В отличие от более ранних научных работ, авторы этого исследования сравнивали силу хвата рук добровольцев не со здоровой контрольной группой, а с людьми, сопоставимыми по полу, возрасту и росту.

По словам ученых, сила рукопожатия может быть недорогим и простым тестом, который поможет в ранней диагностике проблем со здоровьем. Так, слабый хват связан с заболеваниями, которые могут привести к ранней смерти. Таким образом, этот признак врачи должны использовать для направления пациента на дальнейшее обследование.

Низкая сила захвата, по мнению исследователей, может служить показателем инвалидности, поскольку она отражает низкую мышечную силу, которая связана с более высоким риском смерти. Здоровый образ жизни и физические упражнения по-прежнему являются лучшими способами поддержания хорошего здоровья или его улучшения в долгосрочной перспективе.