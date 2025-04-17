Признаки жизни обнаружили ученые на другой планете

Ученые заявили, что обнаружили самые многообещающие на сегодняшний день признаки жизни за пределами нашей Солнечной системы, сообщает Zakon.kz.

Используя данные с космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), астрономы под руководством Кембриджского университета идентифицировали химические отпечатки диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) – молекул, указывающих на наличие жизни, пишет Daily Mail.

На Земле эти молекулы производятся исключительно живыми организмами – в основном микроскопическими морскими фитопланктонами.

Молекулы были обнаружены в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая находится примерно в 124 световых годах от Земли, в созвездии Льва. Об ее открытии было объявлено в 2015 году.

Планета вращается вокруг красного карлика в так называемой "обитаемой зоне" – области, которая считается наиболее перспективной для поиска пригодных для жизни планет.

K2-18b в 2,6 раза больше и в 8,6 раза массивнее Земли, и эксперты считают, что, скорее всего, она покрыта океаном – такие планеты они называют "Гиацианскими мирами" (Hycean worlds).

Температура на планете схожа с земной, но она обращается так близко к своей звезде, что местный год длится всего 33 дня.

Ранние наблюдения уже выявили наличие метана и углекислого газа в атмосфере – это был первый случай обнаружения углеродсодержащих молекул на экзопланете в обитаемой зоне.

Теперь же анализ новых данных выявил соединения, которые, насколько известно науке, производятся только живыми организмами. Концентрации DMS и DMDS в атмосфере K2-18b сильно отличаются от земных, где они обычно не превышают одну часть на миллиард по объему. На K2-18b их концентрация оценивается в тысячи раз выше – более 10 частей на миллион.

Профессор Никку Мадхусудхан из Института астрономии Кембриджа возглавил исследование.

"Ранние теоретические работы предсказывали, что на Гиацианских мирах возможно наличие высоких уровней серосодержащих газов, таких как DMS и DMDS. И теперь мы это действительно наблюдаем, что соответствует предсказаниям. Учитывая все, что мы знаем об этой планете, Гиацианский мир с океаном, кишащим жизнью, – это наилучшее объяснение существующих данных", – сказал он.

Ученый подчеркнул, что, несмотря на воодушевляющие результаты, крайне важно получить дополнительные данные, прежде чем можно будет утверждать, что жизнь действительно найдена. Так как профессор признает, что на K2-18b могут происходить неизвестные ранее химические процессы, которые могли бы объяснить наблюдения.

"Возможно, через десятилетия мы оглянемся назад на этот момент и осознаем, что именно тогда Вселенная, наполненная жизнью, стала достижимой. Это может быть поворотной точкой, когда фундаментальный вопрос – одни ли мы во Вселенной – стал тем, на который мы действительно можем ответить", – сказал при этом профессор Мадхусудхан.

Соавтор исследования Савас Константину заявил, что их работа – отправная точка для всех исследований, которые теперь необходимо провести, чтобы подтвердить и понять значение этих захватывающих открытий.

Команда утверждает, что их наблюдения достигли уровня статистической значимости в три сигмы – это означает, что вероятность случайного совпадения составляет 0,3%. Чтобы достижение считалось научным открытием, необходимо достичь пяти сигм, что соответствует вероятности случайности менее 0,00006%.

Ученые считают, что 16-24 часа дополнительных наблюдений с JWST могут помочь достичь этой важной отметки.

Параллельно ученые пытаются найти возможное местоположение гипотетической Девятой планеты.