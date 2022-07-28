Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана

Астрологи уверяют, что некоторые представители зодиакального круга любят приукрашивать события в жизни. Им ничего не стоит обмануть окружающих, сообщает Zakon.kz.

Эксперты составили Топ-3 таких знаков зодиака. Как отмечено на сайте Passion.ru, к ним относятся Близнецы, Весы и Водолей.

Близнецы

Этот знак зодиака отличается гиперобщительностью. Они воспринимают обман как отдельный вид искусства. Астрологи отмечают, что Близнецы лгут настолько виртуозно, что уличить их в этом крайне сложно.

Весы

Стихия Весов - воздух. Им просто необходимо жить среди сплетен, драмы и лжи. По словам астрологов, Весы используют ложь для защиты. Они обманывают без злого умысла.

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Водолей

Для Водолеев обман не что иное, как разминка для мозга. Им очень важно представить информацию таким образом, чтобы никто и никогда не отличил правду от вымысла.