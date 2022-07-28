Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
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Астрологи уверяют, что некоторые представители зодиакального круга любят приукрашивать события в жизни. Им ничего не стоит обмануть окружающих, сообщает Zakon.kz.
Эксперты составили Топ-3 таких знаков зодиака. Как отмечено на сайте Passion.ru, к ним относятся Близнецы, Весы и Водолей.
Близнецы
Этот знак зодиака отличается гиперобщительностью. Они воспринимают обман как отдельный вид искусства. Астрологи отмечают, что Близнецы лгут настолько виртуозно, что уличить их в этом крайне сложно.
Весы
Стихия Весов - воздух. Им просто необходимо жить среди сплетен, драмы и лжи. По словам астрологов, Весы используют ложь для защиты. Они обманывают без злого умысла.
Водолей
Для Водолеев обман не что иное, как разминка для мозга. Им очень важно представить информацию таким образом, чтобы никто и никогда не отличил правду от вымысла.
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