Муравьи в квартире: как избавиться

Эксперт по дезинсекции Виталий Стратонов рассказал, как избавиться от домашних муравьев, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, муравьи могут попасть в квартиру случайно с улицы в поисках пищи и комфортных условий для существования, а также «переселиться» от соседей.

Народные средства борьбы с муравьями

Сода

Сода попадая в тело вредителя, вступает в химическую реакцию с кислотой, которая присутствует в его организме. В результате насекомое быстро погибает. Однако чтобы метод был действенным, соду смешивают с водой и сахаром в равных долях, иначе муравьи не будут ее есть. Готовый раствор наносят на поверхности, где замечено больше всего насекомых. Сахар приманит муравьев, они поглотят смесь с содой и погибнут.

Борная кислота

Приманку обычно готовят, смешивая борную кислоту со сладким (например, сахаром) и добавляя немного воды. Также можно использовать яичный желток, смешанный с кислотой и скатанный в маленькие шарики. Приманки раскладывают в местах скопления насекомых – они принесут отраву к матке и личинкам, в результате чего те погибнут.

При использовании этого метода необходимо соблюдать правила безопасности: расставлять приманку в недосягаемом месте от детей и домашних животных, а также не оставлять в открытом доступе продукты питания.

Эфирные масла

В борьбе с насекомыми могут помочь масла мяты, гвоздики, лаванды, корицы, полыни, хвои. Ими следует пропитать кусочки ткани и оставить в местах обитания муравьев и на протоптанных путях. Также можно растворить в воде 15-20 капель эфирного масла мяты и опрыскать получившейся смесью все места, где были замечены насекомые.

Уксус и нашатырный спирт

Уксус и нашатырный спирт служат хорошими отпугивателями для муравьев из-за своего резкого запаха. Если обработать ими тропы, по которым насекомые передвигаются по дому, то они потеряют ориентиры. Для удобства можно смешать уксус с водой и опрыскать поверхности из пульверизатора. Хорошо если удастся обработать гнездо. Для этого уксус или нашатырный спирт небольшим количеством воды заливают в муравейник, что губит матку и личинок.

Яичная скорлупа

Яичную скорлупу раскладывают в местах скопления насекомых. При этом ее не нужно промывать и измельчать. Если аккуратно извлечь из скорлупы сырого яйца внутренности и разложить яичные ловушки по дому, муравьи заберутся внутрь и уже не смогут выбраться.

Дрожжи

Дрожжи также используются при борьбе с муравьями: попадая в организм насекомого, они набухают и вызывают смерть. Их можно смешать со сладким (сахаром, вареньем, медом и т.д.), добавить немного воды, перемешать и обработать полученным раствором все места скопления муравьев. Другой вариант: сделать дрожжевые шарики. Для этого смешивают дрожжи, воду, и сахар, затем полученную пасту скатывают в маленькие шарики и раскладывают по дому.

Мыло

Мыло способно сбить запахи феромонов муравьев и дезориентировать их. Для этого необходимо сделать мыльный раствор и обработать им все места, где были замечены насекомые. Также можно натереть тропки твердым мылом. Для усиления эффекта следует добавить немного эфирного масла.

Острый перец

Специи необходимо рассыпать на тропах, по которым муравьи перемещаются, и в местах их обитания. Также можно разложить свежие или высушенные стручки перца.

Химические средства

Сейчас на рынке представлено много химических средств, которые предназначены для борьбы с муравьями. Их можно разделить на две группы: для уничтожения насекомых и для их отпугивания. Наиболее востребованными препаратами считаются аэрозоли, ловушки, гели, а также мелки и порошки.