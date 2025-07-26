Фитнес-тренер Александра Сулим рассказала, как избавиться от пивного живота, сообщает Zakon.kz.

В беседе с NEWS.ru она отметила, что необходимо проводить комплекс мероприятий.

"От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату", – заявила специалист.

По ее словам, к наиболее эффективным упражнениям можно отнести берпи, скручивания тела, "альпинист", планку, приседания, вакуум и выпады с утяжелением.





"Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы", – добавила тренер.

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