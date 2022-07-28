Несостоявшиеся новоселы: разгорается скандал вокруг ЖК «Жайсан» в Алматы

В Алматы собираются сносить недостроенный жилой комплекс «Жайсан» в Наурызбайском районе. Это связано с отсутствием разрешительных документов. Но в строительной компании с таким решением не согласны, сообщает Zakon.kz.

В новостном сюжете телеканала «КТК» Аскар Жумагали, живущий напротив ЖК «Жайсан», рассказывает, что летом 2021 года, когда рабочие утрамбовывали дно котлована, по его дому пошли трещины.

Семья пожаловалась застройщику, тот пообещал возместить ущерб, но слова не сдержал. А весной уже 2022 года на месте запланированной детской площадки появился еще один котлован. Тогда жители микрорайона заподозрили неладное, коллективно обратились в акимат и суд.

Мы самостоятельно обратились. И когда мы в акимате все объединились, выступили, эти проблемы озвучили акиму города, вот тогда проблемы, все, что они скрывали, вылезло, выяснилось. Они детскую площадку переделали по генплану на двухподъездный жилой дом. То есть решили построить рядом с нашим забором еще двухподъездный дом, которого ранее не было в генплане. Аскар Жумагали

Кроме того, жители Акжара говорят, что в микрорайоне большие проблемы с канализацией и постоянно случаются перебои с подачей воды. Люди подозревают, что в этом тоже виноват застройщик.

В свою очередь застройщик все обвинения опровергает.

Никаких нарушений выявлено не было. Специализированный межрайонный суд, председателем которого являлась Басканбаева, не учел никакие абсолютно факты, которые мы предоставили, что вся строительная документация у нас имеется, она оригинальная. То есть здесь судом было рассмотрено только в одном направлении, на доводах было построено все это, и они приняли решение поддержать ГАСК. Марат Таргулов, директор филиала ТОО «Маяк ЛТД»

По словам застройщика, здесь планировали возвести восемь четырехэтажных домов. К сегодняшнему дню построили четыре здания. Но теперь эти сооружения, согласно постановлению суда, должны пойти под снос. Осложняется ситуация тем, что у стройкомпании уже есть клиенты, которые внесли часть суммы за квартиры.

Одна из таких – Раушан Шарипова.

Мы заплатили за квартиру 50%. Нам сказали, что в конце этого года строительство закончат и мы получим квартиры. Сегодня прочитали новость о сносе. Теперь не знаю, что будет дальше и что нам делать. Будем подавать в суд. Пусть вернут деньги, больше ничего не надо! Раушан Шарипова

В отделе градостроительного контроля пояснили: в результате проверки выяснилось, что у застройщика нет эскизного проекта, согласованного с Управлением городского планирования и урбанистики.

Проверяющие выявили и другие нарушения.

При проведении проверки было установлено, что с проектно-сметной документацией, не прошедшей экспертизу, даже без согласования эскизного проекта данное строительство продолжается. В этой связи были наложены административные меры. Также было выдвинуто представление для устранения допущенных нарушений. Однако заказчиком данное представление не исполнено. В связи с чем управлением было направлено исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Судом удовлетворен иск о сносе данного объекта. Медет Рабаев, руководитель отдела градостроительного контроля по Ауэзовскому и Наурызбайскому районам Алматы

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Постановление суда вступит в силу в течение десяти дней. Потом должны начать снос. Но застройщик намерен подавать на апелляцию.