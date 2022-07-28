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«Лоб в лоб»: 3 человека погибли в аварии на окраине Актау

авария Актау Фото: freepik
В селе Кызылтобе Мунайлинского района Мангистауской области 27 июля произошло смертельное ДТП: авария унесла жизни трех человек, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, водитель Volkswagen Passat, направляясь в сторону Актау, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной той же марки.

В результате ДТП два водителя, а также один пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.Пресс-служба ДП Мангистауской области

По данному факту, как отметили в ведомстве, начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК.

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