«Лоб в лоб»: 3 человека погибли в аварии на окраине Актау

В селе Кызылтобе Мунайлинского района Мангистауской области 27 июля произошло смертельное ДТП: авария унесла жизни трех человек, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, водитель Volkswagen Passat, направляясь в сторону Актау, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной той же марки.

В результате ДТП два водителя, а также один пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Пресс-служба ДП Мангистауской области

По данному факту, как отметили в ведомстве, начато досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК.