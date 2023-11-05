Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Три человека погибли в аварии близ Усть-Каменогорска

Три человека погибли в аварии близ Усть-Каменогорска Фото: очевидцев
Смертельная авария унесла жизни трех человек на трассе под Усть-Каменогорском. ДТП произошло в субботу, 4 ноября, сообщает Zakon.kz.

Около 11:20 по местному времени 4 ноября на трассе Усть-Каменогорск – Рахманвские ключи столкнулись Toyota Camry и грузовик Mitsubishi. Две машины врезались лоб в лоб, передает Altaynews.kz.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются". Ерлан Омарбеков, начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области

В аварии смертельные травмы получили три пассажира. Все они скончались на месте ДТП. Еще три человека с места трагедии госпитализированы, передает издание.

В полиции отмечают, что изменение погоды в регионе требует особой внимательности на дорогах.

Накануне в Усть-Каменогорске из-за провала грунта под землю ушла ГАЗель. К счастью, при обрушении никто не пострадал.

Читайте также

река Урал
На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины
"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области
Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области
Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну
Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления