Три человека погибли в аварии близ Усть-Каменогорска

Смертельная авария унесла жизни трех человек на трассе под Усть-Каменогорском. ДТП произошло в субботу, 4 ноября, сообщает Zakon.kz.

Около 11:20 по местному времени 4 ноября на трассе Усть-Каменогорск – Рахманвские ключи столкнулись Toyota Camry и грузовик Mitsubishi. Две машины врезались лоб в лоб, передает Altaynews.kz.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются". Ерлан Омарбеков, начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области

В аварии смертельные травмы получили три пассажира. Все они скончались на месте ДТП. Еще три человека с места трагедии госпитализированы, передает издание.

В полиции отмечают, что изменение погоды в регионе требует особой внимательности на дорогах.

Накануне в Усть-Каменогорске из-за провала грунта под землю ушла ГАЗель. К счастью, при обрушении никто не пострадал.