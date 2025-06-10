Казахстанка убила своих маленьких детей: суд освободил ее от уголовной ответственности

В Актюбинской области суд по уголовным делам огласил приговор женщине, убившей своих двоих детей, сообщает Zakon.kz.

Женщину, по информации суда от 10 июня 2025 года, обвинили в убийстве двух малолетних лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии.

"Судом установлено, что 23 марта 2025 года в городе Кандыагаш, мкр.Самал, в квартире Д. в невменяемом состоянии задушила подушкой своих малолетних детей 2022 и 2024 года рождения. Подозреваемая в суде не участвовала. Ее представитель в суде показал, что сестра в последнее время находилась в послеродовой депрессии, находилась в лечении", – сказано в сообщении суда.

Прокурор просил суд в отношении подсудимой применить принудительные меры медицинского характера.

"Санкцией ст. 99 ч. 3 УК предусмотрено пожизненное лишение свободы. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы Д. признана невменяемой, требует стационарного принудительного лечения интенсивного типа", – сообщили в суде.

Суд признал подсудимую совершившей запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние в невменяемом состоянии и освободил ее от уголовной ответственности. Постановлено применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре интенсивного типа.

Постановление суда не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, осужденная работала учителем в Атырауской области. В город Кандыагаш ее с детьми привезли к родителям.