Привидения в зданиях Алматы: бояться или игнорировать

Алматинцы то и дело пересказывают легенды о том, что в каком-либо здании водятся привидения. Корреспондент Zakon.kz узнал, насколько человеку опасно находиться в «домах с привидениями».

Современная ведьма, специалист по эзотерике, энергопрактик Юлия Шайн может видеть и чувствовать духов и привидения. Она утверждает, что в Алматы немало мест, где они обитают.

Не хочу никого пугать, но даже здесь, на Aль-Фараби, где мы сейчас с вами разговариваем, есть духи. Многие здания построены на тех местах, где есть духи. Когда духи ходят, они не стремятся напугать людей, у них нет такой цели. Если человек вдруг замечает духов и пугается, значит, у него слабая энергетика и его будут продолжать пугать. А если человек заметил присутствие духа, но просто принял это как факт и про себя сказал духу: «Я тебя заметил, ты можешь идти дальше», то дух просто уйдет и больше не будет тревожить этого человека. Современная ведьма, специалист по эзотерике, энергопрактик Юлия Шайн

Юлия считает, что в зданиях, где есть духи, находиться не опасно. Если человек не идет туда с целью взаимодействовать с этими духами, сущностями, этими энергиями, то он будет просто посетителем этого здания. Тонкий мир не будет взаимодействовать с материальным миром не будет.

Экстрасенс, целитель и медиум Роза Оглы отмечает, что чаще всего привидения встречаются на Капчагайской трассе. Это — души умерших, скончавшихся не своей смертью.

Но они не вредят другим. Некоторые люди их видят, но это не значит, что они будут вредить, вселяться в кого-то. А вот если человек навредит им или начнет против них что-то делать, то они могут показать свой нрав. Экстрасенс, целитель и медиум Роза Оглы

Юлия Шайн вспомнила, как духи не позволили одной съемочной группе снять клип с участием детей на территории полуразрушенного здания бывшего военного госпиталя МВД.

Сначала у съемочной группы сломались машины по пути, а когда доехали, вдруг появилась охрана, которая очень напористо просила их уйти, так как здание аварийное. Эти события неслучайны. Таким образом духи предупреждали, что съемочной группе в тот момент были не рады. В такие моменты важно понимать, что лучше оттуда уйти в другое место, не будет никаких проблем. Группа уехала оттуда, чтобы не тревожить души, оставшиеся там. Юлия Шайн

Когда нужно изгонять духов?

Люди со способностями могут изгнать сущности из зданий, но напоминают, что делать это нужно только в отношении злых демонов.

Если дверь хлопает или еще что-то, но это не причиняет физического вреда человеку, значит — духи, сущности высокого вибрационного порядка не несут негатива в жизнь. Но когда в жилых помещениях заводятся демоны, они могут начинать пакостить – разбивать посуду, открывать воду, сорвать штору. От таких негативных разрушающих энергий нужно избавляться. Самостоятельно человек не справится с такими неприятностями. Юлия Шайн

При этом, надо понять причину домашних «происшествий». Возможно, это никакие не демоны, а обычный домовой, который просто привлекает к себе внимание.

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Может ли в человека вселиться джин?

Юлия Шайн убеждена, чтобы джин вселился в человека, нужно приложить определенные усилия, и в большинстве случаев джины не могут существовать в человеческом теле.