Хлопают двери, исчезают вещи: как задобрить домового

У вас было так, что в квартире вдруг хлопнет дверь, хотя нет сквозняка, или как сквозь землю пропадет любимая вещь? Zakon.kz разбирался, в чем причина этого явления, и не является ли это признаком появления дома привидения.

Некоторые люди путают разные сущности, в том числе привидения, с домовым. Экстрасенс, целитель и медиум Роза Оглы отмечает, что случайные пропажи вещей, хлопающие без сквозняка двери в квартире – это способ общения домового с проживающими в квартире: так он либо предупреждает об опасности, либо говорит о том, что нужно добавить в вашу жизнь позитива и радостных моментов.

Чтобы задобрить домового, нужно улыбаться, включать веселую музыку дома, создавать позитивную атмосферу. Положительную энергию для домового можно подарить, будучи позитивным, радостным человеком, периодически покупать домой обновки, готовить вкусную еду, чтобы дети бегали дома. От этого домовой начинает помогать проживающим в квартире. А если человек не дает такую энергию, одинок, то домовой начинает поедать энергию, вредить, начинают двери стучать, окна, что-то падает. Экстрасенс, целитель и медиум Роза Оглы

Современная ведьма, специалист по эзотерике, энергопрактик Юлия Шайн добавляет, что домовенок/хранитель дома/шишок есть в каждом доме, и подавляющую часть времени они дружелюбны. Но иногда они обижаются на проживающих в квартире, когда люди не уделяют им внимание.

Если вдруг пропала какая-то вещь, падает на пол кусочек овощей или мяса во время готовки, значит, домовой просит внимания. Надо сказать: «Поиграл, а теперь отдай», и в ближайшее время домовой обязательно вернет внезапно исчезнувшую вещь. Это доступно абсолютно каждому и всем. Просто обратиться вслух к домовому и сказать: «Шишочек, хранитель дома, домовой, домовенок, пожалуйста, верни эту вещь, поиграл и хватит». И результат не заставит себя ждать, вы найдете потерявшуюся вещь. Современная ведьма, специалист по эзотерике, энергопрактик Юлия Шайн

Юлия советует оставлять домовому молочко, конфетки, печеньки на столе в открытом месте и говорить, что это для него. Тогда они, как хранители дома, будут помогать проживающим в нем.