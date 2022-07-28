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Блогер сравнил затопленные улицы Актау с речкой в парке Армении

Потоп, Актау, дождь Фото: Zakon.kz
В Актау прошли сильные дожди, которые затопили несколько улиц и районов города. Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев с юмором отреагировал на капризы природы, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram он соединил два видео: с улиц Актау и парка в Армении.

Найдите отличия. Сверху – улицы Актау после ночных проливных дождей. Снизу – обычный пейзаж Дилижанского национального парка в Армении, – говорится в подписи к видео.

Комментаторов повеселило видео:

  • Нет отличий, подумала одна картинка.

  • Почти не видно.

  • Сверху обычный пейзаж в Актау после дождя.

Как отмечено на сайте Inaktau.kz, коммунальные службы ведут борьбу с последствиями выпавших осадков. 

Актауские коммунальщики работают в усиленном режиме.Пресс-служба акимата Актау

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