Блогер сравнил затопленные улицы Актау с речкой в парке Армении
Фото: Zakon.kz
В Актау прошли сильные дожди, которые затопили несколько улиц и районов города. Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев с юмором отреагировал на капризы природы, сообщает Zakon.kz.
На странице в Instagram он соединил два видео: с улиц Актау и парка в Армении.
Найдите отличия. Сверху – улицы Актау после ночных проливных дождей. Снизу – обычный пейзаж Дилижанского национального парка в Армении, – говорится в подписи к видео.
Комментаторов повеселило видео:
Нет отличий, подумала одна картинка.
Почти не видно.
Сверху обычный пейзаж в Актау после дождя.
Как отмечено на сайте Inaktau.kz, коммунальные службы ведут борьбу с последствиями выпавших осадков.
Актауские коммунальщики работают в усиленном режиме.Пресс-служба акимата Актау
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