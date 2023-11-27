Блогер показал на видео, как божественное одеяло накрыло Актау
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Популярный актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев показал горы из облаков над Актау, сообщает Zakon.kz.
Блогер опубликовал ролик на своей странице в Instagram 27 ноября 2023 года.
"В Актау время от времени периодический из ниоткуда, появляются свои горы …", – говорится в подписи к видео.
Комментатором очень понравилось видео:
- Божественное одеяло накрыло наш Актау
- Тоже успел снять! Красиво.
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