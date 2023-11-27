Блогер показал на видео, как божественное одеяло накрыло Актау

Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev

Популярный актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев показал горы из облаков над Актау, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: