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Блогер показал на видео, как божественное одеяло накрыло Актау

Актау, небо, блогер Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Популярный актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев показал горы из облаков над Актау, сообщает Zakon.kz.

Блогер опубликовал ролик на своей странице в Instagram 27 ноября  2023 года.

"В Актау время от времени периодический из ниоткуда, появляются свои горы …", – говорится в подписи к видео. 

Комментатором очень понравилось видео: 

  • Божественное одеяло накрыло наш Актау
  • Тоже успел снять! Красиво.

Ранее великолепие зимнего Борового показали на видео.

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