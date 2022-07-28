Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана

Мошенники умудряются придумывать новые способы обмана. Наиболее уязвимыми остаются люди старшего поколения и молодежь, передает Zakon.kz.

Мошенники активно используют сервисы подмены телефонных номеров, вишинг, фишинг и еще множество уловок. О правилах безопасности рассказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

«Безопасный» счет

Злоумышленники могут позвонить и представиться работниками банка. Они могут сказать, что с банковской карточки жертвы кто-то пытается вывести деньги. Для того чтобы воспрепятствовать этому, клиенту необходимо срочно перевести средства на безопасный счет.

Следом они уточняют, умеет ли клиент пользоваться интернетом или мобильном банкингом, дают инструкции, как перевести дистанционно свои пенсионные деньги или стипендию. Далее предлагают скачать то или иное приложение на телефон, либо же советуют незамедлительно перевести деньги через банкомат. При этом мошенники торопят и давят эмоционально.

Совет

Телефонные мошенники делают все возможное, чтобы им поверили. Первое, что необходимо сделать, – это прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк, в котором вы обслуживаетесь. Контактный номер банка можно найти на оборотной стороне карточки.

Ни в коем случае не выполняйте никаких инструкций звонящих: не переводите деньги, не устанавливайте сомнительные приложения и не переходите по ссылкам из SMS-сообщений по требованиям лжесотрудников финансовых организаций.

Никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты карточки: CVC/CVV-код (трехзначный код, указанный на обороте платежной карты), коды подтверждения, ПИН-коды. Запомните, что банковские сотрудники, операторы колл-центров банков никогда не будут спрашивать данную информацию по телефону.

Оформление подставного кредита

Могут позвонить якобы из банка и уточнить, подавали ли вы заявку на оформление кредита на энную сумму. Если это не вы, то, значит, мошенники пытаются от вашего имени взять кредит. Схема мошенников такая же, как и в первой ситуации: вам необходимо срочно предпринять меры и следовать их инструкциям. Для этого они присылают вам ссылку на приложение, которое необходимо установить и защитить свои данные.

После скачивания программы на ваш телефон приходит SMS-сообщение или уведомление по электронной почте, затем лжесотрудник банка просит назвать код и сообщает, что, к сожалению, кредит успели выдать, но мошенники еще не успели получить доступ к деньгам. Далее следует инструкция: для защиты ваших денег вам необходимо эти деньги перевести на другой счет, который продиктует мошенник.

Совет

Позвоните или посетите отделение банка, в котором якобы оформлен кредит, и как можно скорее напишите официальное заявление с просьбой разобраться в ситуации. Обязательно получите копию заявления с входящим номером.

Дополнительно рекомендуем сообщить номер, с которого вам звонили, службе безопасности банка, а также написать заявление в правоохранительные органы.

«Фейковый» перевод

На смартфон может прийти SMS о зачислении определенной суммы денег на личную банковскую карту. Следом позвонят мошенники с неизвестного номера и сообщат, что они перевели деньги ошибочно, и просят совершить обратный перевод.

Мошенники «давят» на жалость и рассказывают множество подробностей о себе, говорят, что это якобы их последние деньги, они потеряли работу, средства нужны на лечение и все в этом духе. Это сигнал к тому, что вас попросту пытаются отвлечь. Иногда звонящие даже предлагают вам оставить небольшую часть средств у себя – так сказать бонус «за беспокойство».

Совет

Возможно, мошенники могли указать ваш счет для получения оплаты якобы за продажу товара на торговой площадке. Если вы поддадитесь их уговорам и сделаете перевод, то не только останетесь без денег, но и наживете себе дополнительные проблемы. Ведь потенциальный покупатель, не получив товар, может обратиться в правоохранительные органы. А вы, как получатель денег, окажетесь первым подозреваемым.

Поэтому, если неизвестные перевели на ваш счет некую сумму, ни в коем случае не переводите ее обратно и не снимайте. Обратитесь в свой банк, где вам помогут разобраться с данным ошибочным переводом.

Звонки якобы от правоохранительных органов

Мошенники могут представиться служителями закона и сообщить, что у вашего знакомого, друга или родственника неприятности. К примеру: он сбил человека, находится в больнице или участвовал в терактах. Преступление в любом случае должно выглядеть страшным, а последствия – необратимыми.

Решить вопрос может некоторая сумма. С одной стороны, достаточно внушительная, чтобы произвести впечатление, с другой – не такая уж неподъемная, чтобы ее нельзя было быстро заплатить.

В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, готовые отдать свои последние деньги, только бы выручить любимого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков – мошенники умудряются узнать и это.

Совет

Лучше всего в этот момент начать задавать вопросы. В каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый? Какую статью ему вменяют? Когда было совершено деяние? Предоставлена ли помощь адвоката и как этого адвоката зовут? Кроме того, следует сделать звонок на горячую линию МВД РК и в районное отделение полиции. Ни в коем случае не паникуйте, и тем более не передавайте и не переводите деньги на счета незнакомцев.

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