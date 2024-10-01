Пенсионерам на заметку: какие схемы придумывают мошенники по телефону

Люди преклонного возраста наиболее уязвимы перед финансовыми мошенниками. Один из популярных способов обмана, которые используют преступники – это телефонное мошенничество.

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, как можно защититься от социальных инженеров, которые звонят к пожилым гражданам и придумывают множество легенд, чтобы завоевать их доверие и выкрасть конфиденциальную информацию или деньги.

Нужно установить коммунальный счетчик или сделать перерасчет пенсии

К пожилым гражданам могут позвонить мошенники, которые представляются сотрудниками коммунальных служб или Единого накопительного пенсионного фонда. Так, они предлагают бесплатную плановую замену счетчика электроэнергии или воды без очередей и для этого просят сообщить код, который приходит на мобильный телефон пенсионера. Также мошенники под видом представителей ЕНПФ звонят и сообщают о том, что к пенсии по закону положена надбавка. Они просят подтвердить данные для перерасчета пенсии: полные реквизиты карты, код из SMS.

Фото: fingramota.kz

Это довольно распространенные схемы, и многие пенсионеры, к сожалению, верят звонящим и не задумываются о последствиях, когда предоставляют преступникам персональные сведения.

Как правильно поступить: нужно завершить разговор и не сообщать конфиденциальную информацию посторонним лицам. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Ваш ребенок попал ДТП

Еще одна распространенная мошенническая схема, когда злоумышленники в разговоре оперируют информацией о близких – детях, внуках, знакомых. Мошенники – прекрасные психологи и пользуются этим в корыстных целях.

Итак, преступники звонят пенсионеру, часто в ночное время, и говорят: "Ваш ребенок/внук стал виновником ДТП, чтобы его не посадили, нужно срочно перечислить такую-то сумму". И их слова настолько убедительны, что многие пожилые граждане готовы сделать все возможное, чтобы спасти своих родственников. Преступники просят деньги перевести на счета дропперов, то есть подставных лиц, либо отправляют "курьеров", если речь идет о наличных.

Как правильно поступить: самый очевидный и верный вариант – сразу позвонить родственнику и расспросить о ситуации.

Согласны, когда человек получает новость, что в беду попал близкий, то тяжело сосредоточиться и мыслить рационально. Но все-таки лучше не торопиться с выводами и не идти на поводу у эмоций. С учетом того, что схема с ДТП настолько популярная, младшие родственники должны обязательно провести инструктаж и объяснить представителям старшего поколения, что не нужно доверять каждому звонку и необходимо всегда перепроверять информацию.

Переведите деньги на безопасный счет

Итак, представим ситуацию: пенсионеру позвонили злоумышленники и представились банковскими сотрудниками, сообщили, что якобы кто-то пытается снять деньги с его счета. Поэтому нужно как можно быстрее перевести средства на некий безопасный счет, который открыл банк. Далее пенсионера дотошно инструктируют, как сделать перевод, предлагают скачать некое приложение по ссылке, присланной в WhatsApp или по SMS. Если пенсионер выполнит указания звонящего, то лишится всех своих накоплений.

Как правильно поступить: мошенники отлично разбираются в человеческой психологии и знают, на какие болевые точки давить. Многие из них мы рассмотрим в этом материале. Лжеконсультанты не жалеют слов на запугивание пенсионеров, красочно рисуя масштабы неминуемо ожидающей их "катастрофы", если они им не доверятся. Здесь самое главное – прервать разговор. И далее – позвонить в свой банк и уточнить ситуацию. Найти номер банка легко: он есть на оборотной стороне карточки и в мобильном банковском приложении, также можно попросить помощи у родственников.

Очень важно: не верьте тем "сотрудникам банка", которые запрашивают информацию о вашей карте, ее полные реквизиты, секретные три цифры на обороте; не переводите деньги; не устанавливайте сомнительные приложения; не переходите ни по каким ссылкам. Запомните: банковские сотрудники НИКОГДА не будут просить у вас по телефону персональные данные, в том числе коды подтверждения, ПИН-коды. Эта информация предназначена только для вас и точно не для третьих лиц.

Срочно установите наше новое приложение

Иногда от пенсионеров даже не требуют никакой информации – все это за мошенников сделает вредоносное программное обеспечение. Итак, пенсионеру звонят злоумышленники и говорят, что якобы служба безопасности банка переходит на новый сверхбезопасный режим работы, и поэтому нужно установить некое приложение. Ссылку присылают по SMS или в мессенджер, пенсионер переходит, устанавливает приложение, а дальше с его счета начинают уходить деньги, так как мошенники получили полный доступ к, скажем так, "аккаунту" своей жертвы.

Как правильно поступить: все приложения обязательно должны проходить специальную проверку, и поэтому банки советуют скачивать их только через Google Play или App Store, там, где есть хорошие отзывы и оценки. К тому же, сотрудники банков не просят продолжить беседу в мессенджерах и никогда не будут присылать ссылки на скачивание приложения. Да, есть чат-боты банков в мессенджерах, а при оформлении крупных займов определенный менеджер может консультировать по переписке, но такие разговоры носят только ознакомительный и уточняющий характер, не предполагая финансовых операций.

На вас оформили кредит

Пенсионеру звонят якобы из банка и сообщают, что от его имени поступила заявка на оформление кредита. Далее мошенники могут действовать по нескольким схемам: возможно, они уже близко подобрались к счету, но для взлома им не хватает конфиденциальной информации – реквизитов. Поэтому пенсионера просят сообщить эти данные, чтобы якобы поставить защиту на счет.

В ином случае события могут развиваться по схеме с "безопасным счетом", номер которого мошенники продиктуют пенсионеру для перевода средств.

Еще один вариант – помимо снятия всех денег со счета, мошенники могут попытаться оформить кредит, поэтому нужно быть настороже, если по телефону звонит незнакомец и заводит речь о деньгах.

Как правильно поступить: не стоит делиться никакими данными со звонящими, лучше прервать разговор и позвонить или прийти в свой банк. Менеджеру необходимо сообщить все данные мошенников – номер, с которого поступил звонок, детали разговора, и нужно написать официальное заявление в банк с просьбой разобраться в ситуации. Конечно, важно обратиться в правоохранительные органы – возможно, полиции для поимки преступников не хватало тех деталей, которые может сообщить пенсионер.

Вам звонят из КНБ, мы ловим опасного преступника

Часто на людей преклонного возраста безотказно действует давление, чей-то авторитет. В большинстве своем они привыкли доверять правоохранительным органам и прочим официальным лицам. Поэтому, если им позвонит человек якобы из КНБ, то велика вероятность, что ему поверят и откликнутся на просьбу помочь в поиске опасного преступника. А для этого попросят всего лишь передать деньги или сообщить конфиденциальные данные, клятвенно пообещав все вернуть после. Конечно, пенсионер может засомневаться, тогда мошенники начнут угрожать уголовной ответственностью за препятствование "государственной спецоперации".

Как правильно поступить: завершите разговор и перезвоните в полицию или КНБ. Не лишним будет, если время во беседы с лжеполицейским записывать все те данные, что он о себе сообщает – эти сведения могут помочь правоохранителям.

Вам пришел ошибочный перевод

С учетом сверхпопулярности и удобства мобильных переводов мошенники быстро поняли, как легко и быстро обманывать пенсионеров. Им на счет приходит определенная сумма, а следом поступает звонок с неизвестного номера и некий человек сообщает, что перевел деньги по ошибке. Он просит сделать обратный перевод, всячески давя на жалость, например, говоря, что это были его последние деньги, а он потерял работу, у него больной ребенок и так далее. Но на самом деле никакого ребенка нет, пенсионера просто отвлекают от реальной проблемы. Скорее всего, аферисты указали его счет для оплаты за несуществующий товар на каком-либо маркетплейсе. И если пенсионер сделает перевод, то деньги получат мошенники, а сам он в будущем станет первым подозреваемым для полиции, ведь обманутый заказчик остался и без денег, и без товара.

Как правильно поступить: никогда не переводите деньги обратно. Нужно обратиться в банк и рассказать о переводе, попросить проверить все данные. Также обязательно следует сообщить о произошедшем в полицию, чтобы снять с себя все подозрения.

Полезные советы: как защититься от телефонных мошенников

Не позволяйте давить на себя – не давайте волю эмоциям, не бойтесь прерывать разговор, помните о важности критического мышления, всегда анализируйте ситуацию.

Не думайте, что вы неуязвимы – излишняя самоуверенность только делает вас легкой мишенью для мошенников. Фраза "с кем угодно, но не со мной" сослужит плохую службу, если вы будете недостаточно внимательны и бдительны.

Никогда не отвечайте сразу – как бы вас ни уверяли, что времени мало, что все "горит", всегда берите время на размышления и анализ, и не бойтесь звонить в соответствующие органы.

Задавайте конкретные вопросы – всегда уточняйте данные того, кто звонит: адрес его работы, должность, круг обязанностей. Не лишним будет сказать, что вы записываете разговор, потому что на этом этапе мошенники предпочитают закончить беседу.

Советуйтесь с людьми, которым доверяете – со стороны всегда виднее, и ситуация, которая для вас выглядит нерешаемой, может оказаться совсем не такой, а вы получите ценный совет, который сбережет вам деньги и нервы. Кроме того, человеку извне легче анализировать, и он быстрее заметит опасность. Но, разумеется, это не значит, что делиться своими проблемами нужно со всеми вокруг – только с близким кругом людей, которые заслуживают вашего доверия.

Не продолжайте разговор, если вам настойчиво что-то предлагают, и учитесь отказывать. В этом помогут так называемые стоп-фразы "Мне нужно обсудить это с дочерью или сыном" – это и хороший прием психологической защиты, и покажет мошенникам, что вы не согласны на их условия.

Всегда перезванивайте в банк и родственникам – как бы вас ни уверяли, что времени нет, что "идет счет на секунды", кладите трубку и звоните сами – в банк и близким. Это дело нескольких секунд, а в перспективе – спасение себя от финансовой пропасти и скачков давления.

Никому и никогда не сообщайте свои персональные данные, реквизиты банковской карты, срок ее действия, CVC/CVV-код (три цифры на обороте), кодовое слово, SMS-код и остаток средств на счете.