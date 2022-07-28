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Градостроительный совет в Алматы заработает с августа

Казахстан Алматы застройка градостроительный совет работа Фото: Zakon.kz
Президент Союза архитекторов Казахстана Серик Султангали на брифинге в СЦК рассказал, что в Алматы создан градостроительный совет, который начнет свою работу со следующего месяца, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы обратились к президенту. В письме я привел в пример Алматы. Так называемые точечные застройки, уплотняющие застройки без учета главной проблемы Алматы – сейсмики, высотные дома, этажность и прочие нарушения волнуют не только архитекторов, но и жителей. Изымаются скверы, стоянки. Сейчас это дело упорядочивается, но раньше не было самого главного инструмента – градостроительного совета при акиматах. Серик Султангали

При этом он сообщил, что с августа в Алматы заработает градостроительный совет.

В Алматы аким уже открыл градостроительный совет, и он с 1 августа начнет функционировать. Сегодня существуют так называемые общественные советы. Это удобный инструмент для того, чтобы решать какие-то вопросы. Да, нашим гражданам нужно жилье и чем больше, тем лучше. Но проект, который разработан, не проходит ни через какие экспертизы, а просто строится, это вызывает унылую картину. Я был в Шымкенте, видел высотные дома, которые ни к селу, ни к городу не вписываются. Лишь бы построить больше жилья и заработать больше денег.Серик Султангали

Он добавил, что в профильной организации намерены добиваться появления аналогичных советов и в других городах Казахстана.

В Алматы градостроительный совет уже есть, сейчас будем добиваться в других городах. Особенно в Кызылорде, Шымкенте, Таразе, дальше в Павлодаре, Петропавловске, чтобы при акиматах создать советы, в которых обязательное участие будут принимать члены Союза архитекторов Казахстана. Серик Султангали

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