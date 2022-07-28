66-летняя Лариса Долина в модных образах восхитила поклонников
Бэкстейдж-фото она поделилась с подписчиками в Instagram.
Главное – настроиться. Вчера был непростой день… Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне – лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это! Вот так проходил рабочий процесс… Закулисье. Спасибо всем, кто помогал! – написала Лариса Долина под видео.
Фанаты и поклонники певицы по достоинству оценили модные образы, которые были выбраны для фотосессии:
«Космос!»
«Просто бомба!»
«Красивые наряды!»
«Шикарна! Впрочем, как всегда!»
«Безумно уже хочется увидеть результат!»
«Крутая и клевая! Вот это я понимаю преображение!»
«Ооо! Это, наверное, новая грандиозная фотосессия для журнала!»
«Вот это женщина! Что ни фото – хоть на красную дорожку за премией отправляй!»
В комментариях особо выделили комбинезон с леопардовым принтом и корсетом, в котором Долина, по словам подписчиц, «как героиня фильма «Шоугелз» Номи Малон!»
Фото: скриншот видео
«Дуэт намечается?» – поинтересовались подписчики у певицы.
Но Долина не стала раскрывать детали фотосессии с Басковым.
Коля Басков заглянул, чтобы совместное фото сделать. А вот для чего – пока секрет.Лариса Долина