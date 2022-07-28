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66-летняя Лариса Долина в модных образах восхитила поклонников

66-летняя Лариса Долина в модных образах восхитила поклонников Фото: скриншот видео
Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина в модных образах восхитила поклонников, передает Zakon.kz.

Бэкстейдж-фото она поделилась с подписчиками в Instagram.

Главное – настроиться. Вчера был непростой день… Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне – лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это! Вот так проходил рабочий процесс… Закулисье. Спасибо всем, кто помогал! – написала Лариса Долина под видео.

Фанаты и поклонники певицы по достоинству оценили модные образы, которые были выбраны для фотосессии:

  • «Космос!»

  • «Просто бомба!»

  • «Красивые наряды!»

  • «Шикарна! Впрочем, как всегда!»

  • «Безумно уже хочется увидеть результат!»

  • «Крутая и клевая! Вот это я понимаю преображение!»

  • «Ооо! Это, наверное, новая грандиозная фотосессия для журнала!»

  • «Вот это женщина! Что ни фото – хоть на красную дорожку за премией отправляй!»

В комментариях особо выделили комбинезон с леопардовым принтом и корсетом, в котором Долина, по словам подписчиц, «как героиня фильма «Шоугелз» Номи Малон!»

Лариса Долина восхитила поклонников

Фото: скриншот видео

Также в видео был замечен российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий и актер Николай Басков.

«Дуэт намечается?» – поинтересовались подписчики у певицы.

Но Долина не стала раскрывать детали фотосессии с Басковым.

Коля Басков заглянул, чтобы совместное фото сделать. А вот для чего – пока секрет.Лариса Долина

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