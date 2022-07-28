66-летняя Лариса Долина в модных образах восхитила поклонников

Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина в модных образах восхитила поклонников, передает Zakon.kz.

Бэкстейдж-фото она поделилась с подписчиками в Instagram.

Главное – настроиться. Вчера был непростой день… Не знаю, что об этом думают мои коллеги, а по мне – лучше три сольных концерта отбомбить. Однако, осознавая нужность фотосессий, любых съемок в принципе, я договариваюсь с собой и делаю это! Вот так проходил рабочий процесс… Закулисье. Спасибо всем, кто помогал! – написала Лариса Долина под видео.

Фанаты и поклонники певицы по достоинству оценили модные образы, которые были выбраны для фотосессии:

«Космос!»

«Просто бомба!»

«Красивые наряды!»

«Шикарна! Впрочем, как всегда!»

«Безумно уже хочется увидеть результат!»

«Крутая и клевая! Вот это я понимаю преображение!»

«Ооо! Это, наверное, новая грандиозная фотосессия для журнала!»

«Вот это женщина! Что ни фото – хоть на красную дорожку за премией отправляй!»

В комментариях особо выделили комбинезон с леопардовым принтом и корсетом, в котором Долина, по словам подписчиц, «как героиня фильма «Шоугелз» Номи Малон!»

Фото: скриншот видео

Также в видео был замечен российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий и актер Николай Басков.

«Дуэт намечается?» – поинтересовались подписчики у певицы.

Но Долина не стала раскрывать детали фотосессии с Басковым.