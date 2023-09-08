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Легендарный хит Ларисы Долиной зазвучал по-новому

Легендарный хит Ларисы Долиной зазвучал по-новому Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина перепела свой легендарный хит "Погода в доме", сообщает Zakon.kz.

О том, что композиция зазвучала по-новому, рассказал российский певец Иван Чебанов, который с Ларисой Долиной выпустил дуэтную версию легендарного хита.

Фанатам эстрадной певицы новое звучание песни "Погода в доме" очень понравилось:

  • "Вау!"
  • "Просто бомба!"
  • "Долина, как всегда, супер!"
  • "Так свежо и по-новому! Лариса Александровна, очень понравилось!"

В конце декабря 2022 года Лариса Долина и Клава Кока перепели старинный романс.

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