Легендарный хит Ларисы Долиной зазвучал по-новому
Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина перепела свой легендарный хит "Погода в доме", сообщает Zakon.kz.
О том, что композиция зазвучала по-новому, рассказал российский певец Иван Чебанов, который с Ларисой Долиной выпустил дуэтную версию легендарного хита.
Фанатам эстрадной певицы новое звучание песни "Погода в доме" очень понравилось:
- "Вау!"
- "Просто бомба!"
- "Долина, как всегда, супер!"
- "Так свежо и по-новому! Лариса Александровна, очень понравилось!"
В конце декабря 2022 года Лариса Долина и Клава Кока перепели старинный романс.
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