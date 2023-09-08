Легендарный хит Ларисы Долиной зазвучал по-новому

Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Долина перепела свой легендарный хит "Погода в доме", сообщает Zakon.kz.

О том, что композиция зазвучала по-новому, рассказал российский певец Иван Чебанов, который с Ларисой Долиной выпустил дуэтную версию легендарного хита.

Фанатам эстрадной певицы новое звучание песни "Погода в доме" очень понравилось:

"Вау!"

"Просто бомба!"

"Долина, как всегда, супер!"

"Так свежо и по-новому! Лариса Александровна, очень понравилось!"

В конце декабря 2022 года Лариса Долина и Клава Кока перепели старинный романс.