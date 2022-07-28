Чемпион мира станцевал брейк в юрте – видео показали всему миру

Действующий чемпион мира по брейкингу, казахстанский B-Boy Амир Закиров стал лицом официального видео предстоящего мирового чемпионата по этому виду спорта, передает Zakon.kz.

Чемпионат мира по брейкингу в 2022 году пройдет 6 ноября в Нью-Йорке. Промо-видео для данного события создано на стыке казахских традиций и традиций городской культуры брейкинга в честь того, что действующим чемпионом мира по этому виду спорта является казахстанец. Видео вместило в себя все узнаваемые национальные атрибуты.

Для героев специально были отшиты казахские традиционные костюмы с добавлением современных элементов.

B-Boy Amir, являющийся действующим чемпионом мира по брейкингу, выступил не только главным героем видео, но также автором идеи и режиссером.

Режиссура – моя вторая любовь. Первая – брейкинг. Ничего не может быть лучше, чем совместить два любимых занятия. Хотелось рассказать всему миру о нашей культуре, о том месте, где я вырос, но сделать это современно и нестандартно. К Казахстану на мировой брейкинговой арене сейчас приковано большое внимание. Нам есть чем поделиться и что показать. B-Boy Amir

Музыка была написана казахстанскими битмейкерами. В промо-видео мирового чемпионата также задействован и популярный казахстанский исполнитель dudeontheguitar. Он выступил в непривычном для него актерском амплуа – сыграл шамана.

Наша задумка была показать казахскую культуру так, как мы ее еще не привыкли воспринимать. Изначально Амир планировал снимать видео на натуре. После прочтения его синопсиса я уловил мысль, и мне захотелось больше поиграть на контрапунктах. Если мы показываем что-то традиционно казахское, то тут же смешиваем с чем-то современным и, на первый взгляд, несовместимым. Если мы видим юрту, то она не на жайляу, а на огромной бетонной площадке, а на ее фоне летают самолеты. Режиссер-постановщик Nur Niyaz

Оператор-постановщик Еркебулан Куанышбаев добавил, что вместе с Нуром давно планировал снять что-то вне традиционных рамок.

Мы даже локацию выбрали, которая работала бы вне времени. Нам не хотелось привязываться конкретно к какому-то месту. Несмотря на то что мы знали, чего хотим, и у нас были раскадровки, на площадке было очень много импровизации. Мы во время съемок добавляли много незапланированных кадров, и они классно сработали в финальной версии видео. Оператор Еркебулан Куанышбаев

Фото: Виктор Магдеев

Отметим, что Амир Закиров – не только действующий чемпион мира по брейкингу, но и член национальной олимпийской сборной РК по этому виду спорта. В свою очередь, брейкинг будет представлен на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

6 ноября Амир будет защищать свой чемпионский титул, помимо него Казахстан на мировом чемпионате в Нью-Йорке представят B-Boy Create (Даулет Анарбеков) и B-Girl Sayora (Саера Алибекова).

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