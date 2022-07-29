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Орнитолог: Опасность голубей недооценена – можно заразиться, находясь с ними рядом

опасность кормления голубей Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Многие горожане в скверах и парках любят подкармливать голубей, зачастую – с руки, находясь в центре стаи. Орнитолог рассказал корреспонденту Zakon.kz, какую опасность несут голуби и куда нужно обратиться, заметив больную птицу.

Младший научный сотрудник Института зоологии КН МОН РК Бекжан Бердыкулов сообщил, что от голубей люди могут заразиться орнитозом, сальмонеллезом, туберкулезом, туляремией, энцефалитом, токсоплазмозом, птичьим гриппом, болезнью Ньюкасла и т.д.

Кроме того, клещи на теле и в помете голубей также являются одними из возможных источников ряда заболеваний.

Опасность этих птиц недооценена – люди могут заразиться от простого нахождения в местах большого скопления голубей, подчеркнул специалист.

Как пояснил орнитолог, голуби – это синантропный вид, широко распространенный во многих уголках нашей планеты. В зависимости от плотности населения в городской местности люди могут быть заражены возбудителями десятков видов заболеваний, переносчиками которых выступает этот вид.

Поэтому возле детских площадок и жилых домов этих птиц лучше не трогать руками и не кормить. К тому же кормление может быть опасно для них самих, так как при неправильном питании могут возникать заболевания пищеварительной системы. Например, нельзя кормить хлебом, мясом, молочными продуктами, черным просом, солеными и жареными продуктами. Это же относится к любой другой уличной птице – кормить их не нужно, за редкими исключениями, как, например, в зимнее время.Младший научный сотрудник Института зоологии КН МОН РК Бекжан Бердыкулов

По мнению специалиста, одно из острых инфекционных заболеваний, которое может передаваться людям от голубей, – это орнитоз. Симптомы орнитоза схожи с пневмонией: пациент начинает кашлять, ему становится трудно дышать. Если человек заражен вирусом, то в теле и глазах возникает зуд, наблюдаются симптомы конъюнктивита. При обнаружении ряда этих симптомов стоит срочно обратиться к врачу.

На вопрос о том, контролируется ли численность этих пернатых, специалист ответил, что на сегодняшний день меры по регулированию численности голубей в городе Алматы не проводятся.

Это связано с тем, что нынешняя популяция голубей не входит в категорию первоочередных проблем. Конечно, стоит отметить, что риск заражения от них сохраняется, но сегодня нет точных данных о зараженных от голубей пациентах или росте их числа.Бекжан Бердыкулов

В беседе специалист сказал, что профилактические мероприятия по нераспространению заболеваний от голубей в городе также не ведутся.

На регулярной основе какие-либо профилактические мероприятия по нераспространению заболеваний от голубей не проводятся, за исключением публикации разъяснительной информации через СМИ. Однако о том, что у голубей обнаружены различные вирусы, сообщается в ряде трудов отечественных ученых, но об опасности их передачи человеку пока никто не сообщал.Бекжан Бердыкулов

Орнитолог рассказал, куда можно обратиться при обнаружении больной птицы.

В Алматы сигнал о нездоровом пернатом примут в Научно-производственном центре микробиологии и вирусологии (ул. Богенбай батыра, д. 105).

В столице стоит обратиться в Национальный центр биотехнологии (Кургалжынское шоссе, д. 13/5) и Национальный референтный центр по ветеринарии (ул. 150 лет Абая, д. 22/3).

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