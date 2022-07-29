Орнитолог: Опасность голубей недооценена – можно заразиться, находясь с ними рядом
Младший научный сотрудник Института зоологии КН МОН РК Бекжан Бердыкулов сообщил, что от голубей люди могут заразиться орнитозом, сальмонеллезом, туберкулезом, туляремией, энцефалитом, токсоплазмозом, птичьим гриппом, болезнью Ньюкасла и т.д.
Кроме того, клещи на теле и в помете голубей также являются одними из возможных источников ряда заболеваний.
Опасность этих птиц недооценена – люди могут заразиться от простого нахождения в местах большого скопления голубей, подчеркнул специалист.
Как пояснил орнитолог, голуби – это синантропный вид, широко распространенный во многих уголках нашей планеты. В зависимости от плотности населения в городской местности люди могут быть заражены возбудителями десятков видов заболеваний, переносчиками которых выступает этот вид.
Поэтому возле детских площадок и жилых домов этих птиц лучше не трогать руками и не кормить. К тому же кормление может быть опасно для них самих, так как при неправильном питании могут возникать заболевания пищеварительной системы. Например, нельзя кормить хлебом, мясом, молочными продуктами, черным просом, солеными и жареными продуктами. Это же относится к любой другой уличной птице – кормить их не нужно, за редкими исключениями, как, например, в зимнее время.Младший научный сотрудник Института зоологии КН МОН РК Бекжан Бердыкулов
По мнению специалиста, одно из острых инфекционных заболеваний, которое может передаваться людям от голубей, – это орнитоз. Симптомы орнитоза схожи с пневмонией: пациент начинает кашлять, ему становится трудно дышать. Если человек заражен вирусом, то в теле и глазах возникает зуд, наблюдаются симптомы конъюнктивита. При обнаружении ряда этих симптомов стоит срочно обратиться к врачу.
На вопрос о том, контролируется ли численность этих пернатых, специалист ответил, что на сегодняшний день меры по регулированию численности голубей в городе Алматы не проводятся.
Это связано с тем, что нынешняя популяция голубей не входит в категорию первоочередных проблем. Конечно, стоит отметить, что риск заражения от них сохраняется, но сегодня нет точных данных о зараженных от голубей пациентах или росте их числа.Бекжан Бердыкулов
В беседе специалист сказал, что профилактические мероприятия по нераспространению заболеваний от голубей в городе также не ведутся.
На регулярной основе какие-либо профилактические мероприятия по нераспространению заболеваний от голубей не проводятся, за исключением публикации разъяснительной информации через СМИ. Однако о том, что у голубей обнаружены различные вирусы, сообщается в ряде трудов отечественных ученых, но об опасности их передачи человеку пока никто не сообщал.Бекжан Бердыкулов
Орнитолог рассказал, куда можно обратиться при обнаружении больной птицы.
В Алматы сигнал о нездоровом пернатом примут в Научно-производственном центре микробиологии и вирусологии (ул. Богенбай батыра, д. 105).
В столице стоит обратиться в Национальный центр биотехнологии (Кургалжынское шоссе, д. 13/5) и Национальный референтный центр по ветеринарии (ул. 150 лет Абая, д. 22/3).