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Врач рассказала, как защититься от инфекций переносимых птицами

Опасность голубей недооценена – можно заразиться, находясь с ними рядом Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Люди в скверах и парках любят подкармливать голубей, зачастую – с рук. Врач рассказала, какую опасность несут голуби и куда нужно обратиться, заметив больную птицу, сообщает Zakon.kz.

Вирус птичьего гриппа может передаваться домашним животным и людям. Чтобы защититься от него, жители используют одноразовые маски и перчатки. Врач Елена Богатова предупредила, что, кроме вируса птичьего гриппа, пернатые, например, голуби, могут переносить и другие опасные заболевания.

"Наиболее известная инфекция, связанная с голубями – птичий туберкулез (пситтакоз), вызываемый бактерией Chlamydia psittaci. Он может передаваться человеку через воздух, например, при неконтролируемом общении с большим количеством птиц в зоопарках, птичьих магазинах или владельцами домашних птиц", – предупредила специалист.

Другое заболевание, которое может быть связано с голубями – криптококкоз. Это грибковая инфекция, вызываемая грибом Cryptococcus neoformans.

"Человек может заразиться при вдыхании грибных спор гриба, но такие случаи редки и обычно связаны с ослабленным иммунитетом. Некоторые исследования также указывают на возможность передачи других бактериальных или вирусных инфекций через голубей, однако реальный риск для большинства людей остается невысоким", – сказала врач Елена Богатова.

Врач порекомендовала при любом контакте с животными соблюдать основные меры гигиены, регулярно мыть руки с мылом, не употреблять пищу возле голубиных скоплений и избегать прямого контакта с голубями или их испражнениями.

Орнитолог рассказал, куда можно обратиться при обнаружении больной птицы. В Алматы сигнал о нездоровом пернатом примут в Научно-производственном центре микробиологии и вирусологии (ул. Богенбай батыра, д. 105).

В столице стоит обратиться в Национальный центр биотехнологии (Кургалжынское шоссе, д. 13/5) и Национальный референтный центр по ветеринарии (ул. 150 лет Абая, д. 22/3).

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