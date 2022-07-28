Туроператоры из Ирана открывают туры для своих граждан в Мангистаускую область

В отеле Rixos Water World Aktau состоялось совещание, на котором были обсуждены перспективы развития туризма в Мангистауской области, передает Zakon.kz.

В целях дальнейшего укрепления отношений между Казахстаном и Ираном, в том числе развития совместного туризма, в мероприятии приняли участие генеральный консул Исламской Республики Иран в городе Актау Хабиболла Малакути Фар и группа туроператоров из Исламской Республики Иран.

Выступая на совещании, глава региона отметил, что Мангистауская область всегда готова к встрече туристов из-за рубежа.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Мангистауская область имеет богатое культурно-историческое наследие. Расположенные здесь природные, культурные и исторические памятники придают полуострову Мангистау уникальность и дают преимущество в формировании культурных ценностей местных жителей и туристов. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что новые изменения, происходящие в стране в рамках Послания «Новый Казахстан: путь модернизации и обновления», в ближайшие годы станут новым двигателем экономического роста в Казахстане и сегодняшняя встреча окажет положительное влияние на дальнейшее развитие сферы туризма между двумя странами. Желаю всем участникам, организаторам и гостям сегодняшней встречи успешной работы, эффективного взаимного сотрудничества, прочных партнерских связей, благополучия и успешной реализации намеченных планов. Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

За последние три месяца регион посетили более 55 тыс. туристов. Природа Мангистау отличается историческими местами, горными зонами, морским побережьем.

Как отметил руководитель Управления туризма Мангистауской области Данияр Утешов, цель встречи с представителями туристических агентств Ирана – презентация региона, а также привлечение большого количества иностранных туристов.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Немаловажным фактором развития туризма между Казахстаном и Ираном является введение безвизового режима для граждан Ирана.

По словам туроператоров из Ирана, это сможет привлечь более 10 тыс. туристов в год на первом этапе.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Мы планируем увеличить число авиарейсов до двух в неделю, затем до одного рейса ежедневно. Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что оно будет плодотворным. Пока не представляется возможным определить точное количество туристов, которые посетят Казахстан. Но, думаю, эта цифра будет составлять в год до 10 тыс. туристов. Но и это не предел. Мы очень рады теплому и радушному казахскому гостеприимству, нам нравится все, и ваш климат, и сервис. Иранскому туристу будет интересно все – и прогулки по красивым местам, и пляжи, и исторические места, – сказал представитель турагентства из Ирана Вахид Хейдари.