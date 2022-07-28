Неудачи, отдых и перемены: гороскоп на август для всех знаков зодиака

Что ожидает каждого представителя зодиакального круга в последний летний месяц, рассказали эксперты по звездам, передает Zakon.kz.

В материале портала FTimes.ru со ссылкой на прогноз французского астролога Бернарда Фитцуолтера рассказывается, как можно уберечь себя от некоторых неприятностей в августе.

Овен

Много незапланированной работы будет у рожденных под этим созвездием.

Если вас постигнет неудача, не падайте духом и не сдавайтесь. Просто сделайте работу над ошибками и двигайтесь дальше. С большинством ситуаций придется смириться. Не противьтесь переменам и наберитесь терпения. Особенно напряженным окажется конец августа, но он же подарит вам встречу с человеком, который станет другом и даже кем-то более важным и близким.

Телец

У представителей этого знака зодиака в последний месяц лета могут постоянно рушиться планы, но Тельцы благодаря своей гибкости и мудрости успешно подстроятся под любые обстоятельства.

У вас будет отличная возможность отдохнуть перед новыми проектами и сентябрем. С финансами проблем не возникнет, так же, как и с отношениями с родными и близкими людьми. Однако в любви может все складываться непросто. Скорее всего, старый союз перестанет существовать и начнется новый, более перспективный роман. Возможен переезд, который вас порадует и успокоит.

Близнецы

Август Близнецам несет перемены – в их жизни начинается белая полоса, с ее счастьем и возможностями.

Вас будут окружать хорошие люди, а обстановка порадует уютом. Причем коснется это всех сфер жизни. Начните август с планирования, расстановки приоритетов. Будьте готовы принять важные решения. Вам придется попрощаться с прошлым ради более светлого и перспективного будущего. Ближе к сентябрю вы подумаете над тем, чтобы перевести ваши отношения со второй половинкой в более серьезное русло, например, официально оформить отношения.

Рак

Рожденным под этим созвездием в августе следует набраться терпения и выносливости, так как только целеустремленные и настойчивые Раки смогут добиться успеха.

Препятствия будут незначительными, но их окажется настолько много, что вы весь месяц будете заняты борьбой с ними. В середине месяца вас накроет ностальгия. На личную жизнь времени у вас практически не останется. Однако вы смело разорвете отношения, которые доставляют вам дискомфорт. Свободное время проводите с друзьями и родными и близкими людьми. Все самое прекрасное у вас впереди.

Лев

В жизни представителей этого властного знака в последний месяц лета все будет именно так, как нравится Львам.

Это начало нового, более прекрасного периода, который запомнится вам надолго и принесет отличные результаты. Лучше всего вам будет удаваться коллективная работа. Вместе с коллегами и партнерами вы скорее придете к цели. Возможны, конечно, локальные проблемы, но вы их быстро решите. В то же время, достигнув целей, не спешите отдыхать и останавливаться. Самые сложные и ответственные дела запланируйте на вторую половину августа. Если получите интересное предложение, не спешите соглашаться. Проанализируйте все «за» и «против».

Дева

У Дев в августе не всегда получится делать то, что им нравится, и действовать придется по обстоятельствам. Причина – будет очень много дел и крайне мало времени.

У вас будет возможность достичь успеха благодаря тому, что вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Прислушивайтесь к интуиции и улавливайте подсказки Вселенной. Благоприятный месяц для добрых дел и благотворительности. В профессиональной деятельности вас уважают и ценят, дома любят и поддерживают. Это поможет вам двигаться вперед к поставленным целям. Особенного вашего внимания потребуют финансовые вопросы. Если возникнут некоторые недоразумения в межличностных отношениях, разберитесь не посредством конфликта, а просто спокойно поговорите.

Весы

Рожденным под этим созвездием в августе советуют не мечтать и планировать, а жить настоящим.

Это будет месяц привязанности — к людям, работе, спорту, привычкам. В профессиональной сфере проявите настойчивость и целеустремленность, а в личных отношениях будьте готовы разрешить давний конфликт. Возможно, вы продвинетесь вперед по службе, получите шансы, которые лучше не терять. Придется делать сложный выбор. При этом будьте решительны и смелы.

Скорпион

Представители этого знака зодиака в августе будут полностью контролировать свою жизнь, потому что будут свободны и независимы.

Наладится ваш ритм жизни, распорядок дня. В конце месяца возможны финансовые трудности и, чтобы их минимизировать, пересмотрите свой бюджет и сократите траты и расходы. Работайте усердно, но не забывайте о необходимости отдыхать. Неблагоприятное время для риска и авантюр. В конфликте со второй половинкой постарайтесь вовремя остановиться и отступить. Иначе разрыва не избежать. Ваша задача в августе, наоборот, стать ближе.

Стрелец

Стрельцы в августе во всем будут видеть положительные моменты и не обратят внимание на некоторые проблемы – будут настоящими оптимистами.

Это спасет вас от плохого настроения и еще больших проблем. Возможно, некоторые ваши жизненные установки полностью изменятся и вы проанализируете свои текущие позиции и задумаетесь над будущим. Появится прекрасная возможность начать что-то заново и сделать гораздо лучше. Благоприятный месяц для личных взаимоотношений. Одинокие Стрельцы встретят свою вторую половинку. Не исключен переезд.

Козерог

Рожденным под этим созвездием в последний месяц лета придется действовать решительно и смело, так как Козероги окажутся в центре самых горячих событий.

Очень важно не хаотичное движение, а четкие цели. Придется дать ответ на некоторые вопросы, чтобы они не держали вас на месте и не мешали двигаться вперед. Назреют перемены, которые вам придется реализовать в одиночку. Возможно, вам захочется поменять жизнь в роскошной квартире в самом центре города на тихую загородную идиллию.

Водолей

Представителям этого знака зодиака в августе придется разобраться с делами, которые Водолеи давно забросили и забыли.

Возникнет сразу несколько проблем, причем во всех сферах. Одним словом, завал, и вы даже растеряетесь. Астролог не советует этого делать. Наоборот, соберитесь и решайте все постепенно. При необходимости действуйте даже жестко и без эмоций. Правильно оценивайте перспективы и стремитесь к карьерным высотам. Действительно, под конец августа вам светит небольшое повышение. Экватор августа благоприятен для развития личных взаимоотношений. Возможно официальное оформление союза. Вы будете счастливы от того, что в ваш дом пришли любовь и взаимопонимание.

Рыбы

Для Рыб август станет нестабильным и непредсказуемым периодом.

Все будет настолько непостоянно и быстротечно, что вы начнете сомневаться в себе и перспективе своей деятельности. Ваша вторая половинка может возвести между вами стену, которую вам невозможно будет разрушить. Возникнут ситуации, которые поставят вас в тупик, и вы не будете знать, как поступить. В таком случае обратитесь за советом к родным и близким людям, а также займитесь духовными практиками.

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