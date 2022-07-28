Женщину с ребенком подозревают в серии краж детских колясок в Алматы

Фото: pixabay

25-летнюю жительницу Жамбылской области подозревают в том, что она выносила чужие детские коляски и велосипеды для малышей из подъездов жилых домов в Алматы, передает Zakon.kz.

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