Женщину с ребенком подозревают в серии краж детских колясок в Алматы
Фото: pixabay
25-летнюю жительницу Жамбылской области подозревают в том, что она выносила чужие детские коляски и велосипеды для малышей из подъездов жилых домов в Алматы, передает Zakon.kz.
При этом камер видеонаблюдения женщина не стеснялась, равно как и своей малолетней дочери, на глазах у которой она не раз совершала преступления. Сейчас доказана причастность гражданки А. к восьми кражам чужого имущества, – подчеркнул начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.
Предполагается, что список эпизодов на этом не закончился. Полицейские проверяют женщину на причастность к схожим преступлениям.
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 188 УК РК.
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