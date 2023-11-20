Семейную пару подозревают в серии краж в Алматы
Фото: polisia.kz
Супругов, 50 и 52 лет, подозревают в двух кражах чужого имущества в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП города, в первом случае из подъезда одного из домов микрорайона Аксай-2 похитили велосипед.
"На днях было зафиксировано очередное хищение чужого имущества. На этот раз пара умыкнула посторонний Macbook. Причем, обе кражи попали в объективы видеокамер. Задержанные – жители Алматинской области, они полностью признали свою вину. Личности задержанных проверяются на причастность к другим возможным эпизодам", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Ранее сообщалось, что двое граждан Узбекистана, совершили 11 краж оградок с алматинских кладбищ.
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