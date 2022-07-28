Ситуация в Украине: Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения, Рада дала особые гарантии полякам

В занятой РФ Харьковской области начали прием документов на получение российского гражданства.

Песков на вопрос, ведется ли в Кремле подготовка к вхождению в состав РФ осенью новых территорий, ответил, что «жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем».

Министерство реинтеграции Украины создало штаб для эвакуации жителей Донецкой области. Глава ведомства Верещук сообщила, что в центре и на западе страны готовятся принимать людей с востока.

Глава МИД Турции Чавушоглу считает, что успех зерновой сделки может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной, что будет способствовать прекращению огня и урегулированию конфликта в Украине.

Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны.