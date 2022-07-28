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Ситуация в Украине: Эстония прекратит выдачу россиянам виз для обучения, Рада дала особые гарантии полякам

Украина Фото: pixabay
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши в Украине – они будут иметь те же права на трудоустройство и образование, что и украинцы, передает Zakon.kz.

  • В занятой РФ Харьковской области начали прием документов на получение российского гражданства.

  • Песков на вопрос, ведется ли в Кремле подготовка к вхождению в состав РФ осенью новых территорий, ответил, что «жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем».

  • Министерство реинтеграции Украины создало штаб для эвакуации жителей Донецкой области. Глава ведомства Верещук сообщила, что в центре и на западе страны готовятся принимать людей с востока.

  • Глава МИД Турции Чавушоглу считает, что успех зерновой сделки может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной, что будет способствовать прекращению огня и урегулированию конфликта в Украине.

  • Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны.

  • Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил о необходимости переписать историю Второй мировой войны для победы над русским миром.

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