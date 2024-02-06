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Ситуация в Украине: Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию

Ситуация в Украине: Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию Фото: pixabay
Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до 13 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.
  • Бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак предложил странам Евросоюза координированно депортировать граждан Украины призывного возраста. "Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", — заявил Скшипчак.
  • Международные резервы Украины с начала 2024 года сократились на 4,9% и достигли 38,5 миллиардов долларов.
  • Депутат Европарламента от Литвы Юозас Олекас предложил ввести "военный налог" на торговлю с Россией. Он считает, что полученные деньги можно использовать для восстановления Украины. "Поскольку полное эмбарго на торговлю с Россией по-прежнему маловероятно, любые товары и услуги, приобретаемые у России или продаваемые ей, можно облагать налогом. Полученные таким образом средства можно направить на восстановление Украины", — заявил Олекас. 
  • Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что перестановки в руководстве Украины никак не скажутся на отношениях страны с Западом. Выступая на совместном брифинге с главой МИД Португалии Жуаном Гомеш Карвинью, Кулеба отметил, что западные партнеры "уважают право президента принимать соответствующее решение". "Это суверенное, гарантированное Конституцией право президента Украины", – подчеркнул он.

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