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Директора крымского зоопарка осудили за нападение тигра на ребенка

директор парка львов Фото: Вконтакте/Олег Зубков
Белгородский районный суд приговорил директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова к 2,5 годам лишения свободы за небезопасное оказание услуг по демонстрации диких хищных животных, передает Zakon.kz.
В сентябре 2021 года при посещении парка жительница Краснодарского края и ее маленький сын находились около вольера с амурскими тиграми, возле которого имелся отжимной барьер, не соответствующий нормам действующего законодательства Российской Федерации, не обеспечивающий безопасное расстояние, в связи с чем посетители оказались в непосредственной близости к вольеру с хищниками, – цитирует пресс-службу суда gazetacrimea.ru.

Отмечается, что после нападения тигра мальчику 2020 года рождения ампутировали палец на левой руке.

Сообщается, что кроме тюремного срока Зубкова приговорили к выплате штрафа в размере 255 тыс. рублей (около 2 млн тенге) и выплате компенсации морального вреда ребенку в размере 616 тыс. рублей (более 4,7 млн тенге).

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Елена Беляева
Крым
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