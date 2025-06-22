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Мир

Лев прокусил шею директору известного парка "Тайган" Олегу Зубкову

Олег Зубков серьезно пострадал в результате нападения льва, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 23:24 Фото: Instagram/oleg.zubkov
Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал о состоянии пострадавшего от нападения льва директора парка "Тайган" Олега Зубкова, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в данное время врачи Белогорской больницы приняли решение его оперировать.

"Идет операция, было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске. Состояние тяжелое", – написал Крючков в Telegram.

Следователи начали проверку по статьям 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и 143 УК РФ "Нарушение техники безопасности, повлекшее общественно опасные последствия в виде тяжкого вреда здоровью".

Парк "Тайган" – частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

Ранее сообщалось, что лев загрыз охранника зоопарка в Египте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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