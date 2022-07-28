В ООН опасаются продовольственного кризиса в ряде стран Латинской Америки и Африки

Замгенсека ООН, исполнительный секретарь Экономической комиссии по Африке Вера Сонгве считает, что такая вероятность возможна уже в ноябре-декабре, если данные страны останутся без удобрения, передает Zakon.kz.

Если у стран не будет доступа к удобрениям, мы столкнемся в ноябре-декабре с продуктовым кризисом, потому что многие страны в Африке и Латинской Америке занимаются посевом уже сейчас, – цитирует РИА Новости Сонгве.

Отмечается, что в ООН уже неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна и удобрений. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.

Однако 22 июля в Стамбуле было подписано соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка подписали представители России, Турции, Украины и ООН.