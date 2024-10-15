Южная Африка переживает самый тяжелый кризис голода за последние десятилетия

По данным ООН, месяцы засухи на юге Африки, вызванные погодным явлением Эль-Ниньо, оказали разрушительное воздействие на более чем 27 миллионов человек и стали причиной самого серьезного голода в регионе за последние десятилетия, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, пять стран – Лесото, Малави , Намибия, Замбия и Зимбабве – объявили режим бедствия из-за засухи и вызванного ею голода. По оценкам ВПП, около 21 млн детей на юге Африки сейчас недоедают из-за неурожая.

В ООН предупредили, что это может стать "полномасштабной гуманитарной катастрофой".

Эль-Ниньо – погодное явление, которое согревает части центральной части Тихого океана и по-разному влияет на погоду в разных частях света. Последний Эль-Ниньо образовался в середине прошлого года и закончился в июне.

Чтобы обеспечить голодных людей мясом, власти Намибии и Зимбабве даже прибегают к убийству диких животных, включая слонов.

