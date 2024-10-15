Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Южная Африка переживает самый тяжелый кризис голода за последние десятилетия

Южная Африка переживает самый тяжелый кризис голода за последние десятилетия , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 04:40 Фото: pixabay
По данным ООН, месяцы засухи на юге Африки, вызванные погодным явлением Эль-Ниньо, оказали разрушительное воздействие на более чем 27 миллионов человек и стали причиной самого серьезного голода в регионе за последние десятилетия, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, пять стран – Лесото, Малави , Намибия, Замбия и Зимбабве – объявили режим бедствия из-за засухи и вызванного ею голода. По оценкам ВПП, около 21 млн детей на юге Африки сейчас недоедают из-за неурожая.

В ООН предупредили, что это может стать "полномасштабной гуманитарной катастрофой".

Эль-Ниньо – погодное явление, которое согревает части центральной части Тихого океана и по-разному влияет на погоду в разных частях света. Последний Эль-Ниньо образовался в середине прошлого года и закончился в июне.

Чтобы обеспечить голодных людей мясом, власти Намибии и Зимбабве даже прибегают к убийству диких животных, включая слонов.

Читайте также

Жительнице США шрозит тюремное заключение за контрабанду черепах
Жительнице США грозит тюремное заключение за контрабанду черепах
Садовод поставил рекорд
Тыква весом более тысячи килограмм победила в американском конкурсе
Китайцу заплатили крупную компенсацию после измены жены, а потом арестовали
Китаец получил компенсацию 1,6 млн тенге после измены жены, а потом его арестовали
Аксинья Титова
Африка 2024 год Океаны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили въезд в РК на пять лет
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили возвращаться пять лет
Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей
Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: