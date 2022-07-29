4000-летние случаи заражения чумой и сальмонеллой нашли на Крите

Филипп Штокхаммер из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и его коллеги изучили пришли к такому выводу, изучив человеческие останки из пещеры Агио Хараламбоса на острове, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание N+1, найденные останки принадлежат местным житям, погибшим примерно в 2000 году до нашей эры. Для анализа ДНК ученые отобрали 68 зубов, принадлежавшие как минимум 32 разным людям. В итоге следы чумной палочки были обнаружены у двух индивидов, а сальмонеллы — у двух других.

Согласно анализу генома чумной палочки, группируется он с ранее опубликованными профилями бактерий позднего неолита и бронзового века, причем у этой линии современных потомков нет. Ближе всего он оказался к геному, прочитанному из останков человека, жившего около 2007–1882 годов до нашей эры, которые нашли в немецком городе Аугсбург. Геном сальмонеллы также принадлежит ныне исчезнувшей кладе.

Отмечается, что данный тип чумной палочки не переносился блохами.