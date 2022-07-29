«Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе
По всем прогнозам, после домашнего поражения в первой игре от хорватской команды «Осиек», петропавловский «Кызыл-Жар» должен был проигрывать в ответном гостевом матче грозному сопернику.
Однако, в отличие от футболистов «Кайрата» и «Астаны» , игроки петропавловского клуба смогли дать отпор грозному сопернику в гостях. Голы Иваниадзе и Коне на стадионе Градски в Осиеке вывели казахстанскую команду в третий отборочный раунд!
3:2 по сумме двух матчей и команда из Петропавловска играет в третьем отборочном раунде с кипрской командой «АПОЭЛЬ».
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В третьем отборочном раунде также сыграет костанайский «Тобол», который за выход в плей-офф поспорит в двухматчевом противостоянии с командой из Боснии и Герцеговины «Зриньски».
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