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«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе

Кызыл-Жар - Осиек лига конференций Фото: VK/fcqyzyljar
Футбольный клуб из Петропавловска стал автором сенсации в Лиге Конференций УЕФА-2022/23. Скромная команда из Казахстана одолела фаворита противостояния, передает Zakon.kz.

По всем прогнозам, после домашнего поражения в первой игре от хорватской команды «Осиек», петропавловский «‎Кызыл-Жар» должен был проигрывать в ответном гостевом матче грозному сопернику.

Однако, в отличие от футболистов «Кайрата» и «Астаны» , игроки петропавловского клуба смогли дать отпор грозному сопернику в гостях. Голы Иваниадзе и Коне на стадионе Градски в Осиеке вывели казахстанскую команду в третий отборочный раунд!

3:2 по сумме двух матчей и команда из Петропавловска играет в третьем отборочном раунде с кипрской командой «АПОЭЛЬ».

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В третьем отборочном раунде также сыграет костанайский «Тобол», который за выход в плей-офф поспорит в двухматчевом противостоянии с командой из Боснии и Герцеговины «Зриньски».

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