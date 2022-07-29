«‎Кызыл-Жар» из Петропавловска сотворил сенсацию в Европе

Футбольный клуб из Петропавловска стал автором сенсации в Лиге Конференций УЕФА-2022/23. Скромная команда из Казахстана одолела фаворита противостояния, передает Zakon.kz.

По всем прогнозам, после домашнего поражения в первой игре от хорватской команды «Осиек», петропавловский «‎Кызыл-Жар» должен был проигрывать в ответном гостевом матче грозному сопернику.

Однако, в отличие от футболистов «Кайрата» и «Астаны» , игроки петропавловского клуба смогли дать отпор грозному сопернику в гостях. Голы Иваниадзе и Коне на стадионе Градски в Осиеке вывели казахстанскую команду в третий отборочный раунд!

3:2 по сумме двух матчей и команда из Петропавловска играет в третьем отборочном раунде с кипрской командой «АПОЭЛЬ».

Новость по теме «Астана» и «Кайрат» покинули Лигу конференций УЕФА

В третьем отборочном раунде также сыграет костанайский «Тобол», который за выход в плей-офф поспорит в двухматчевом противостоянии с командой из Боснии и Герцеговины «Зриньски».

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!