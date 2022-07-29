Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина обманул алматинцев на 2 млн тенге, обещая трудоустройство в Корее

трудоустройство Корея полиция Алматы Фото: Zakon.kz
На два миллиона тенге обманул алматинцев мужчина, пообещав трудоустройство в Южной Корее. Он взят под стражу, сообщает Zakon.kz.

Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неоднократно в отношении двух или более лиц: именно так квалифицируются действия гражданина 1995 года рождения.

Начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов уточнил, что на данный момент в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано два факта обмана.

Они соединены в одно производство. Подозреваемый обманывал людей посредством интернета. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочий визы в Южную Корею. После получения денежных средств мужчина скрывался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 п. 3, ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК, злоумышленник задержан. Дархан Мусанов

Как уточнили в ДП Алматы, он взят под стражу.

Учитывая следственную необходимость, полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина, и призывают связаться с ними по телефонам: +7-778-879-78-88; +7-702-401-11-10.

полиция задержание трудоустройство

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Читайте также

«Газель» сгорела дотла в Нур-Султане

Офицер погранслужбы скончался в Жамбылской области

Задержаны все участники перестрелки в Есике

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления