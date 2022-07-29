Мужчина обманул алматинцев на 2 млн тенге, обещая трудоустройство в Корее

На два миллиона тенге обманул алматинцев мужчина, пообещав трудоустройство в Южной Корее. Он взят под стражу, сообщает Zakon.kz.

Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неоднократно в отношении двух или более лиц: именно так квалифицируются действия гражданина 1995 года рождения.

Начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов уточнил, что на данный момент в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано два факта обмана.

Они соединены в одно производство. Подозреваемый обманывал людей посредством интернета. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочий визы в Южную Корею. После получения денежных средств мужчина скрывался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 п. 3, ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК, злоумышленник задержан. Дархан Мусанов

Как уточнили в ДП Алматы, он взят под стражу.

Учитывая следственную необходимость, полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина, и призывают связаться с ними по телефонам: +7-778-879-78-88; +7-702-401-11-10.