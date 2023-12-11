Мужчина занял у друзей 39 млн тенге и потратил все на ставки

В Семее мужчина просил знакомых помочь с трудоустройством в элитную компанию, а после трудоустройства, обещал возместить оформленные на их имя кредиты. В общем, он обманул своих друзей на 39 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.

По информации полиции, подозреваемый просил своих знакомых помочь ему материально для якобы восстановления в спортивную организацию, где раннее молодой человек показывал отличные результаты. Многие знакомые оформляли на свое имя кредиты.

Полицейские установили, что "псевдоспортсмен" растрачивал деньги на ставках.

В полицию обратились 19 человек. По всем фактам проводится досудебное расследование.



Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее другой мошенник обманул родственниц, обещая им помощь в приобретении квартир.



