Мужчина занял у друзей 39 млн тенге и потратил все на ставки
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Семее мужчина просил знакомых помочь с трудоустройством в элитную компанию, а после трудоустройства, обещал возместить оформленные на их имя кредиты. В общем, он обманул своих друзей на 39 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.
По информации полиции, подозреваемый просил своих знакомых помочь ему материально для якобы восстановления в спортивную организацию, где раннее молодой человек показывал отличные результаты. Многие знакомые оформляли на свое имя кредиты.
Полицейские установили, что "псевдоспортсмен" растрачивал деньги на ставках.
В полицию обратились 19 человек. По всем фактам проводится досудебное расследование.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее другой мошенник обманул родственниц, обещая им помощь в приобретении квартир.
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