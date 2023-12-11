Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина занял у друзей 39 млн тенге и потратил все на ставки

Мужчина занял у друзей 39 млн тенге и потратил все на ставки Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Семее мужчина просил знакомых помочь с трудоустройством в элитную компанию, а после трудоустройства, обещал возместить оформленные на их имя кредиты. В общем, он обманул своих друзей на 39 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.

По информации полиции, подозреваемый просил своих знакомых помочь ему материально для якобы восстановления в спортивную организацию, где раннее молодой человек показывал отличные результаты. Многие знакомые оформляли на свое имя кредиты.

Полицейские установили, что "псевдоспортсмен" растрачивал деньги на ставках.

В полицию обратились 19 человек. По всем фактам проводится досудебное расследование.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее другой мошенник обманул родственниц, обещая им помощь в приобретении квартир. 


Читайте также

Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы
Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы
Ушла на танцы и не вернулась: пропавшую девочку нашли мертвой в Балхаше
Ушла на танцы и не вернулась: пропавшую девочку нашли мертвой в Балхаше
Были факты хулиганства: глава МВД о смерти студента из Щучинска
Были факты хулиганства: глава МВД о смерти студента из Щучинска
Анастасия Стативкина
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: