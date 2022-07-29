О пытках и трагическом январе: СИЗО Нур-Султана открыло двери

После январских событий и череды громких скандалов с пытками Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание этой проблеме в своем мартовском послании народу. Корреспондент Zakon.kz посетил столичное СИЗО и постарался узнать, что изменилось после поручений главы государства.

Вопрос важности обеспечения прав человека в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции президент страны поднял еще в 2021 году. Тогда он заявил, что действующая система видеонаблюдения не в полной мере обеспечивает мониторинг происходящего и поручил пересмотреть концепцию видеоконтроля, особенно в части устранения фактов, способствующих сокрытию противоправных действий со стороны властей.

К этому вопросу глава государства вернулся после январских событий, фактах пыток и череды громких скандалов. В мартовском послании народу страны он поручил внедрить системный подход в расследовании преступлений, связанных с пытками.

Фото: Zakon.kz

По словам заместителя учреждения ЕЦ-166/1 Департамента УИС города Нур-Султан по воспитательной работе, подполковника юстиции Каната Рахимова (на фото выше – Прим.ред.), зимой в столичном СИЗО были задержанные, которые принимали участие в январских беспорядках. На сегодняшний день они направлены в другие учреждения по месту совершения преступления.

При лимите в 600 человек в СИЗО содержатся 549 подследственных или отбывающих наказание граждан. Из общего числа сейчас в изоляторе 1 несовершеннолетний, в отдельном корпусе содержатся 38 женщин.

Фото: Zakon.kz

С 2019 здесь открыт фронт-офис для посетителей, работающий по принципу ЦОНов. Здесь же расположены зал ожидания, установлена система электронной очереди, что позволяет в комфортных условиях передать продукты и вещи, записаться на краткосрочное или длительное свидание с близким человеком.

Ежемесячно СИЗО посещают сотрудники столичного Департамента УИС и прокурор по надзору за режимом и условиями содержания. Ими же осуществляются конфиденциальные приемы следственно-арестованных и осужденных по личным вопросам.

Фото: Zakon.kz

Во время нашего посещения сотрудники напомнили, что это учреждение смешанной безопасности, поэтому здесь есть как впервые попавшие за решетку, так и особо опасные рецидивисты.

Есть утвержденные правила внутреннего распорядка. По этому приказу наши сотрудники работают. Соответственно, согласно приказу, никаких поблажек к арестованным нет. При этом у нас разные люди содержатся, известные бизнесмены, в том числе бывают бывшие высокопоставленные чиновники. И все они содержатся на общих основаниях, соблюдают требования администрации, никаких привилегий нет. Заместитель учреждения по воспитательной работе, подполковник юстиции Канат Рахимов

Но спикер заверил, что при приеме подозреваемых и обвиняемых, в обязательном порядке проводится медицинский осмотр для оценки состояния здоровья, нераспространения инфекционных заболеваний, а также на наличие телесных повреждений с обязательной видеофиксацией всего процесса медицинского осмотра.

Фото: Zakon.kz

С января СИЗО посещали сотрудники прокуратуры города, врачи гражданского сектора здравоохранения, были приглашены члены общественно-наблюдательной комиссии, а по поручению Уполномоченного по правам человека в РК Эльмиры Азимовой дважды было осуществлено специальное посещение следственного изолятора.

Фото: Zakon.kz

Все эти меры были проведены с целью выявления пыток и других жестоких, унижающих достоинство видов обращения со стороны администрации учреждения к лицам, содержащимся в СИЗО. По результатам посещения участниками НПМ и членами ОНК от задержанных не поступали заявления или претензии к администрации учреждения. Канат Рахимов

Фото: Zakon.kz

Он заверил, что на сегодня в их учреждении не было зарегистрировано фактов пыток. По словам сотрудников СИЗО, случаи, когда арестованный может направить жалобу на факты пыток или давления могут быть разными:

физическое воздействие;

ущемление прав и достоинства;

запрет на поход в баню или на прогулку;

отказать в свидании с близкими.

При этом руководство учреждения отмечает, что большую помощь при расследований таких фактов им оказывают видеофиксаторы, которые должны быть включены на весь период дежурства. Каждое утро при сдаче техники происходит выгрузка записей на специальный сервер, который хранит все видеоданные.

Фото: Zakon.kz

По словам замглавы СИЗО Каната Рахимова, если не включать камеру, то это также будет создавать ряд вопросов к сотруднику. В случае, если это произошло впервые, то применяются меры дисциплинарного порядка, а при повторных случаях служащему может грозить уголовная ответственность.

Во время инструктажа мы каждому говорим, что камера – это твоя защита. Кстати, в этом году было пару случаев. В первом был осужденный за убийство с татуировкой барса на груди. Он ударился головой, заявлял, что его избили сотрудники. Но по видеорегистратору удалось доказать, что он сам нанес вред себе. Во втором – когда подследственного выводили во двор, то он напал на сотрудника. В таких случаях объявляют сигнал тревоги, и к необходимому блоку прибегает наряд на подмогу. Заместитель руководителя учреждения по воспитательной работе Канат Рахимов

Еще один помощник в работе – камеры видеонаблюдений, которые установлены на стенах в камерах, корпусах и по периметру здания. Сейчас в учреждении имеется 509 таких видеокамер. До конца года после поручений главы государства здесь дополнительно установят 1005 видеокамер, что полностью исключит «слепые зоны» на территории СИЗО. Серверы будут находиться в ДУИС и КУИС.

Фото: Zakon.kz

По словам сотрудников СИЗО, новые камеры обладают антиударным свойством. Также технически у них больше угол обзора и работать могут даже в условиях повышенной влажности.

Фото: Zakon.kz

Мы выходим из административного корпуса во двор учреждения, чтобы узнать чуть больше о жизни здесь. Помогает нам в этом дежурный следственного изолятора Аскар Бейсенбаев. Он объяснил, что после прибытия автозака, арестованных отправляют в сборное отделение. Здесь проверяют содержимое карман, вещей, каждый прибывший и его багаж проходит через сканер. Таким образом выявляют запрещенные предметы, к которым относятся сотовые телефоны, колюще-режущие предметы, наркотики и часы. Причина запрета последнего особенно интересна - делается для того, чтобы не было возможности спланировать побег.

Фото: Zakon.kz

Смотрим на монитор (на фото выше – Прим.ред.) и видим, что спрятать что-то запрещенное от такой техники невозможно. Даже если человек проглотит гвоздь или иголку (такие факты, по словам дежурных, уже были и не раз – Прим.ред.) сканер это покажет.

Далее возвращаемся в административную часть и видим терминалы, с помощью которых можно подать электронное обращение в уполномоченный госорган. Разобраться в этом нам предложил осужденный за мошенничество Павел (фамилию попросил не называть – Прим.ред.). Он объяснил, что через такие терминалы можно подать ходатайства, заявление на замену не отбытой части наказания, перевод в колонию-поселения для менее строгого режима содержания и так далее.

Фото: Zakon.kz

Сам процесс подачи максимально прост – вводится ИИН и на втором этапе идентификация через отпечатки пальцев. Такая процедура позволяет сохранять анонимность всех обращений. Также можно подать заявление в случае пыток к прокурору в том числе через встроенную видеокамеру.

Я как любой среднестатистический человек представление об уголовно-исполнительной системе черпал ранее из книг и кинематографа. Зачастую в кино сгущают краски, очень многие моменты упускаются из вида. На самом деле все вежливо и корректно, отношение человеческое. Скажу на своем примере, что никаких незаконных действий я здесь не встречал. Все было законно и предельно вежливо, разъяснены права и обязанности. Осужденный Павел

По его словам, за это время поменялось многое: открылся фронт-офис, где его близкие могут не стоять на жаре и в более комфортных условиях передать вещи или продукты питания, территория стала лучше освещаться в темное время и увеличен объем передач от 14 до 20 кг.

Фото: Zakon.kz

К сожалению, встретиться и пообщаться с другими арестованными не удалось. Павел оказался единственный, кто не стал уходить, увидев журналиста. Наше знакомство с работой столичного СИЗО длилось чуть более 2 часов, мы попрощались с ним и пошли на выход, а он с радостью нам сказал, что после отбытых здесь 4 лет 6 месяцев и 7 дней также скоро выйдет на волю – до завершения срока ему осталось 3 месяца и 23 дня.